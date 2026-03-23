Unidades de imagiologia realizam menos exames para SNS em 2025 face ao ano anterior

Agência Lusa , AM
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Foram atendidos 3,6 milhões de utentes do SNS, face a 4,7 milhões em 2024

As unidades de imagiologia associadas da ANAUDI realizaram em 2025 menos 894 mil exames de diagnóstico no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) do que no ano anterior.

Em comunicado, a Associação Nacional de Unidades de Diagnóstico por Imagem divulga os resultados de um inquérito à atividade dos seus associados no ano passado, durante o qual foram atendidos 3,6 milhões de utentes do SNS, face a 4,7 milhões em 2024, e realizados 5,8 milhões de exames (6,7 milhões no ano anterior).

Os resultados do inquérito mostram “sinais de retração da rede convencionada em 2025, que se traduzem numa diminuição do número de atos realizados e de utentes atendidos, em particular no âmbito do SNS, evolução que se enquadra no contexto crítico que o setor atravessou, marcado pela desatualização prolongada das tabelas de atos e valores convencionados”.

Segundo a associação, “apesar da redução observada”, os exames a utentes do SNS continuam “a representar cerca de 68% do total de atos realizados” pelas referidas unidades de radiologia.

No total, os associados da ANAUDI realizaram em 2025 “cerca de 8,5 milhões de atos de diagnóstico (…), abrangendo aproximadamente 5,2 milhões de utentes”, o que representa “uma redução face ao ano anterior, no qual tinham sido registados cerca de 9,7 milhões de atos e 6,8 milhões de utentes atendidos”.

“As unidades de diagnóstico pela imagem empregam cerca de 10 mil profissionais”, refere o comunicado, adiantando que “em termos económicos, o setor gerou, em 2025, um volume de negócios de cerca de 290,9 milhões de euros”.

A ANAUDI refere ainda que, desde o início do mês, está em vigor uma tabela atualizada dos atos convencionados na área da radiologia, o que o seu presidente, Eduardo Moniz, considera ser “um desenvolvimento muito relevante para o setor”.

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