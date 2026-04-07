Ministra da Saúde diz que SNS "nunca deu resposta tão intensa em qualidade e quantidade como agora"

Agência Lusa , BCE
Há 52 min
Ana Paula Martins, ministra da Saúde (Tiago Petinga/Lusa)

Ana Paula Martins sublinha que "também nunca tivemos (...) tantos novos utentes a inscreverem-se no registo nacional de utentes"

A ministra da Saúde congratulou-se esta terça-feira com os últimos dados estatísticos do setor, de recuperação da atividade hospitalar, e disse que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) “nunca deu uma resposta tão intensa em qualidade e quantidade como agora”.

“Também nunca tivemos como nos últimos três anos tantos novos utentes a inscreverem-se no registo nacional de utentes, são mais de 668 mil e naturalmente isso acresce as necessidades em saúde”, disse Ana Paula Martins aos jornalistas após uma cerimónia na Fundação Champalimaud para assinalar o Dia Mundial da Saúde.

A ministra lembrou que está em curso um novo sistema nacional de acesso a consultas e cirurgias, começando em breve com a lista de inscritos para cirurgia gerida de uma forma diferente, mas adiantou que a resposta às necessidades é acompanhada por novas necessidades que surgem.

Segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, após o impacto da pandemia de covid-19 o ano de 2024 marcou uma recuperação da atividade hospitalar em Portugal, com os internamentos a superar os níveis de 2019 e as consultas e cirurgias com valores máximos desde 1999.

Também questionada pelos jornalistas sobre o protesto de profissionais de saúde e dirigentes sindicais ocorrido esta tarde em frente do Ministério da Saúde, a exigir do Governo respostas aos problemas no SNS, Ana Paula Martins disse desconhecer o motivo, porque não recebeu qualquer manifesto, mas admitiu que fossem manifestações de insatisfação, por desejarem, “o que é normal”, melhores cuidados de saúde.

Ana Paula Martins não comentou as demissões de seis chefes da equipa de urgência do hospital de Santa Maria, na sequência da saída do diretor do serviço, e também questionada pelos jornalistas garantiu que a perda de 100 milhões de euros para a construção do novo hospital de Lisboa (Todos os Santos), do Plano de Recuperação e Resiliência, não irá afetar a construção.

Na intervenção que fez na cerimónia para assinalar o Dia Mundial da Saúde, que incluiu entrega de medalhas de serviços distintos do Ministério da Saúde, Ana Paula Martins falou essencialmente do lema escolhido para este ano, “Juntos pela Saúde. Ao lado da Ciência”, apelou ao trabalho de equipa e apontou a necessidade de “melhorar o espírito colaborativo” entre instituições.

A ministra disse que é essencial para o país o desenvolvimento de centros de ensaios clínicos, que é preciso apoiar os centros de referência e que o Ministério deve “acarinhar” a ideia da criação de carreias clínico-científicas, apesar da “enorme” pressão assistencial.

Aos profissionais de saúde pediu que invistam nos estágios, que iniciem colaborações com outras instituições e com a academia e que não se afastem dos que produzem tecnologia e dos que inovam.

E pediu também aos que gerem unidades de saúde que tentem levar os seus médicos a investigar, ajudando-os a criar condições para o poderem fazer.

Temas: Saúde SNS Ministra da Saúde Ana Paula Martins

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