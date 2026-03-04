Quase metade dos internados no SNS em risco de malnutrição

Há 1h e 49min

REVISTA DE IMPRENSA | Seis entidades apresentam plano estratégico

Entre 30% e 50% dos doentes internados no Serviço Nacional de Saúde apresentam risco nutricional, segundo dados avançados por hospitais públicos, avança o Diário de Notícias. Perante este cenário, seis associações apresentam esta quarta-feira, em Lisboa, o primeiro plano estratégico concertado para a nutrição clínica.

O documento, divulgado no Fórum Estratégico de Nutrição Clínica, integra dez recomendações para 2026-2028 e pretende sensibilizar decisores políticos, profissionais de saúde e a sociedade para o impacto da malnutrição. A iniciativa é liderada pela Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica e conta com o apoio de várias sociedades científicas e da Associação Nacional de Farmácias.

Um ano após a publicação da Portaria n.º 82/2025/1, que definiu a comparticipação da nutrição entérica, as entidades alertam que a integração transversal da nutrição clínica no SNS continua incompleta. Persistem falhas no rastreio sistemático do risco nutricional, que não está uniformemente implementado nos hospitais, cuidados primários e continuados.

As recomendações passam pelo alargamento do rastreio obrigatório, publicação anual de dados nacionais, reforço da formação das equipas e melhoria do acesso a terapêuticas no domicílio. A malnutrição está associada a internamentos mais longos, mais complicações e maior risco de reinternamento, com impacto direto na qualidade dos cuidados e na eficiência do sistema de saúde.