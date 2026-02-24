Sindicato acusa ministra da Saúde de mentir no Parlamento. Ana Paula Martins defende que passou a informação que lhe foi transmitida

Há 1h e 1min

Sindicato fala em declaração "manifestamente FALSA!!!" da ministra

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) acusou esta terça-feira a ministra da Saúde de mentir no Parlamento relativamente à implementação dos protocolos de atuação dos técnicos de emergência pré-hospitalar.

De acordo com um comunicado enviado às redações, aquele sindicato classifica de “manifestamente FALSA!!!” a afirmação em que Ana Paula Martins garantiu que os “protocolos de atuação dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar estão todos implementados”.

Ora, de acordo com o STEPH, o compromisso assumido pela ministra da Saúde a 9 de dezembro, na sequência da adesão à greve geral convocada pelo sindicato, ainda está por cumprir.

Escreve aquela organização que o prazo era o fim de 2025, mas que não houve avanços na questão, ao contrário do que disse Ana Paula Martins.

"Sucede que esse compromisso não só não foi cumprido pelo Conselho Diretivo do INEM, como, decorridos quase dois meses sobre a data assumida pela Senhora Ministra, não foi implementado qualquer dos três protocolos que continuam em falta: paragem cardiorrespiratória, resposta à dor e intoxicações. Mais: o Senhor Presidente do INEM promoveu alterações aos referidos protocolos que, na prática, retiram competências a estes profissionais", pode ler-se no comunicado.

Em reação a este mesmo comunicado, fonte do Ministério da Saúde garantiu à CNN Portugal que a ministra da Saúde passou a informação que lhe foi transmitida.