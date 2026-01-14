INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência

Agência Lusa , AG
Há 1h e 10min
INEM

Instituto reforça que 112 só deve ser utilizado em emergências

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) registou em 2025 um máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência atendidas nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), mais 166 mil chamadas do que em 2024.

As chamadas recebidas foram maioritariamente devido a situações de trauma (246.267), outros problemas clínicos (220.261), alterações do estado de consciência (195.318) e dispneia [dificuldades respiratórias] (158.600), e refletem a diversidade e complexidade das ocorrências avaliadas diariamente pelas equipas do CODU, informou o INEM em comunicado.

Das 1.656.891 chamadas atendidas em 2025, em 109.521 casos, que corresponderam a uma média de 300 chamadas por dia, verificou-se, após triagem, tratarem-se de situações que não configuravam uma emergência médica, tendo sido encaminhados para a Linha SNS24.

O INEM reforça que o 112 só deve ser utilizado em emergências, quando existe perigo de vida iminente, e apela à colaboração dos cidadãos para garantir uma resposta rápida e eficaz aos que mais precisam.

A utilização do 112 para situações não emergentes pode condicionar a disponibilidade imediata das linhas e dos meios de socorro, tendo impacto na resposta a ocorrências prioritárias, alerta.

Temas: Saúde INEM Emergência

Saúde

INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência

Há 1h e 10min

Prestação de serviços cria mercado paralelo "altamente aliciante" para jovens médicos, alerta ACSS

Há 2h e 51min

Bruxelas atualiza medidas contra gripe aviária após novos focos, incluindo em Santarém

Hoje às 11:13

Dermatologia do Hospital Egas Moniz continua sem condições e sem data para mudança

Hoje às 07:33
Mais Saúde

Mais Lidas

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Ontem às 11:00

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

Ontem às 20:28

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

Ontem às 15:20
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Hoje às 10:16

Um país, duas imagens: no Irão há snipers a caçar quem espera pela ajuda dos EUA

Ontem às 19:11

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Hoje às 12:30

Sabia que pode ter uma conta à ordem por um máximo de 5,37 euros por ano? Saiba como

Ontem às 18:38

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Há 1h e 43min

Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Ontem às 07:51
opinião
Filipe Santos Costa

Que se lixem as eleições | O caso Cotrim

Hoje às 08:00

Motociclista morre em colisão com camião em Ponte de Lima

Hoje às 08:30