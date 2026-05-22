Há ficheiros clínicos de crianças a serem acedidos indevidamente em todo o país

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Autoridades suspeitam que origem do caso pode ser um ataque informático

Ficheiros clínicos de dezenas de crianças estão a ser acedidos de forma indevida através das credenciais de um médico.

Várias famílias já se queixaram às autoridades, sendo que a CNN Portugal apurou, junto da Ordem dos Médicos, que este poderá ser um caso de pirataria informática.

As queixas multiplicam-se também nas redes sociais, com vários pais a referirem acessos indevidos no portal SNS24.

O processo ainda está em investigação, mas a CNN Portugal sabe que o clínico em causa trabalhou em tempos no centro de saúde de Miranda do Corvo, estando agora a exercer a prática num serviço de urgência básica no norte do país.

O clínico não tem qualquer especialidade e há suspeitas de que possa ter sido alvo de um roubo de credenciais, sendo que essas mesmas credenciais dão acesso a milhares de ficheiros clínicos, incluindo de crianças.

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