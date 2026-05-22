Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Há ficheiros clínicos de crianças a serem acedidos indevidamente em todo o país

Catarina Guerreiro
Há 40 min
Médico
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Autoridades suspeitam que origem do caso pode ser um ataque informático

Ficheiros clínicos de dezenas de crianças estão a ser acedidos de forma indevida através das credenciais de um médico.

Várias famílias já se queixaram às autoridades, sendo que a CNN Portugal apurou, junto da Ordem dos Médicos, que este poderá ser um caso de pirataria informática.

As queixas multiplicam-se também nas redes sociais, com vários pais a referirem acessos indevidos no portal SNS24.

O processo ainda está em investigação, mas a CNN Portugal sabe que o clínico em causa trabalhou em tempos no centro de saúde de Miranda do Corvo, estando agora a exercer a prática num serviço de urgência básica no norte do país.

O clínico não tem qualquer especialidade e há suspeitas de que possa ter sido alvo de um roubo de credenciais, sendo que essas mesmas credenciais dão acesso a milhares de ficheiros clínicos, incluindo de crianças.

EM ATUALIZAÇÃO

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Saúde Crianças Ficheiros clínicos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

04:39

"Não será provável" que franceses que abandonaram filhos em Portugal fiquem em prisão preventiva ou domiciliária

Há 20 min
04:19

"Decisão de deixar crianças francesas abandonadas numa família de acolhimento foi a melhor"

Há 21 min

Há ficheiros clínicos de crianças a serem acedidos indevidamente em todo o país

Há 40 min

Gasóleo sobe, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Há 50 min
Mais País

Mais Lidas

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 21:06

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Ontem às 16:15

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

20 mai, 15:36

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

20 mai, 20:49

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Ontem às 08:20

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Ontem às 21:06

Como a GNR encontrou a mãe e o padrasto das crianças francesas num café em Fátima

Ontem às 23:10

Irão está a reconstruir a sua base industrial militar mais depressa do que o esperado. Drones são preocupação especial

Ontem às 09:03

Drones, sistemas privados e inteligência artificial: como a Ucrânia está a proteger o seu espaço aéreo

Ontem às 11:26

PJ detém estudante de 22 anos suspeito de "sextortion". Lucrou um milhão de euros

Ontem às 17:03