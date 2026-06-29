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"Muito preocupante". Ministra da Saúde admite aumento da mortalidade na sequência de vaga de calor

Agência Lusa
Há 1h e 17min
Onda de calor em França (Caroline Blumberg/AP)
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Ana Paula Martins invoca situação de outros países onde as temperaturas altas têm feito aumentar a mortalidade, como França

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu esta segunda-feira preocupações com a vaga de calor que se avizinha e admitiu que as temperaturas venham a ter impacto na mortalidade à semelhança de outros países.

“Quando existem ondas de calor com esta magnitude, naturalmente que o nosso indicador, o Ícaro [sistema do INSA que avalia o impacto das altas temperaturas na mortalidade em Portugal] que mede a relação entre o aumento significativo de temperatura e o impacto potencial na mortalidade, obviamente que acusa aqui a possibilidade de um impacto na mortalidade, tal como está a acontecer noutros países. A França, por exemplo, tem sido um dos países muito fustigado”, disse Ana Paula Martins.

Em declarações aos jornalistas em Matosinhos, no distrito do Porto, onde assinalou a abertura do programa de intervenção para dependência de videojogos do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), a ministra da Saúde admitiu que a onda de calor que se avizinha é “muito preocupante”.

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“Naturalmente, fazemos tudo para que esse impacto não se faça sentir e, de facto, na primeira onda de calor, felizmente, não houve impacto. Mas esta que vamos viver agora é uma onda de calor muito, muito preocupante”, disse.

Frisando estar em coordenação com a Proteção Civil, mas sem adiantar que medidas serão adotadas e concreto, Ana Paula Martins aproveitou para fazer apelos aos portugueses para que se previnam e protejam.

“Sigam as instruções dos seus médicos de família, dos enfermeiros, de toda a equipa de saúde. Por favor, sigam as instruções que a Direção-Geral de Saúde está a toda hora a colocar nas redes sociais, nos órgãos de comunicação social. Isto tem-nos ajudado muito, para se protegerem de facto, desta onda de calor”, referiu.

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Temas: Saude Calor Mortalidade Ministra da Saúde Temperaturas altas
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