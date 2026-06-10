Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 55min
Alimentação (Kseniya Ovchinnikova/Moment RF/Getty Images via CNN)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As conclusões do estudo indicam que as diferenças de efeito entre origem da proteína são quase inexistentes em pessoas mais novas, mesmo num contexto que envolva a prático de treino da força

Investigadores portugueses concluíram que consumir proteína de origem animal ou vegetal tem resultados semelhantes para estimular o aumento de proteína muscular nos mais novos e apenas acima dos 65 anos a animal mostra ligeira vantagem.

A meta-análise, que comparou 12 estudos sobre o efeito da ingestão de proteína animal versus proteína vegetal ao nível do acréscimo de massa proteica no músculo, analisou diferentes grupos etários, janelas de tempo e efeitos combinados com o treino da força.

As conclusões indicam que as diferenças de efeito entre origem da proteína são quase inexistentes em pessoas mais novas, mesmo num contexto que envolva a prática de treino da força. O mesmo não acontece em pessoas acima dos 65 anos, nas quais a proteína animal mostra ser mais eficaz.

Em declarações à Lusa, o orientador do estudo, Gonçalo Vilhena de Mendonça, explicou que a proteína animal tem um teor de um aminoácido (leucina) que “está em maior quantidade por dose de proteína animal do que na proteína vegetal”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“E a partir de determinada idade (…) é preciso aumentar um bocadinho mais essa quantidade de leucina que é ingerida para estimular ao acréscimo de proteína no músculo esquelético”, acrescentou, concluindo: “Quando as pessoas mais velhas estão a ingerir uma proteína que tem menos teor de leucina, o que acontece é que o músculo responde de uma forma diferente”.

O estudo foi realizado pelo Laboratório de Função Neuromuscular da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa, pela investigadora nutricionista Brícia Mendes.

Sobre os efeitos nos mais novos, Gonçalo Vilhena de Mendonça explicou: “A proteína vegetal, pelo menos a que é comercializada em forma de suplemento, é normalmente mais barata do que a de origem animal”.

“É um aspeto positivo para a carteira de cada um e, depois, tem outros dois aspetos importantes, pois [a proteína vegetal] é mais sustentável para o planeta e passível de consumo por pessoas vegetarianas”, acrescentou.

Além destas vantagens, o investigador lembrou que “há uma série de pessoas que têm intolerância à lactose. E a proteína do soro do leite, a ‘whey’, deriva do leite e, portanto, não é o ideal para pessoas que são intolerantes à lactose”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A meta-análise incluiu 12 estudos, num total de 303 pessoas, 121 das quais com mais de 65 anos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Saúde Alimentação Proteína Idade Investigação
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

Há 1h e 55min

“Estar bem é conseguir viver com o que sentimos. Mesmo quando não é confortável”

Hoje às 08:00
09:09

Psiquiatra traz substâncias que foram vendidas legalmente em Portugal e que ajudam a explicar um fenómeno da droga

Ontem às 22:40

Número de pessoas que continuam internadas após terem alta clínica ultrapassou as 3.500 no final do maio

Ontem às 17:49
Mais Saúde

Mais Lidas

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

Ontem às 13:55
opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Matou o pai para defender a mãe. Agora foi preso por vender droga a famosos

Ontem às 11:07

Crime "repugnante" ameaça espalhar o caos em Belfast

Ontem às 18:07

Mulher morre após ser esfaqueada pela prima durante discussão em Sintra

Há 3h e 47min

Queda de cerca de oito metros mata trabalhador em Vila Real

Ontem às 17:08

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

Hoje às 08:26

Homem armado ameaça pessoas no Martim Moniz, em Lisboa. Foi travado por testemunhas até à chegada da PSP 

Ontem às 07:28

Três jovens armados com faca roubam viatura e fogem em Almada. Autoridades procuram suspeitos

Ontem às 20:25

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

“Estar bem é conseguir viver com o que sentimos. Mesmo quando não é confortável”

Hoje às 08:00