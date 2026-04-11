Está a escovar os dentes de forma errada. Estas são as dicas de um especialista para uma melhor higiene oral

Há 1h e 59min

A saúde oral vai muito além de escovar os dentes. Envolve microbioma, alimentação, técnica e cuidados personalizados

Há coisas na vida que parecem inevitáveis: a morte, os impostos e… escovar os dentes.

Ainda assim, com toda a "prática" que tem a cuidar dos seus dentes - idealmente, escova duas vezes por dia e usa fio dentário diariamente, ano após ano - seria de esperar que já fosse um especialista.

Mas os dados de saúde contam uma história diferente. A cárie dentária, que inclui cavidades ou lesões de cárie, é a doença não transmissível mais comum em todo o mundo, um facto que também se verifica nos Estados Unidos. Isto apesar de as cáries serem, em grande medida, consideradas evitáveis.

"Se algo que é quase totalmente prevenível é a doença mais prevalente do planeta entre adultos e crianças, talvez devêssemos reconsiderar o que temos andado a dizer às pessoas", afirma o dentista e especialista em ortodontia Kami Hoss em entrevista ao correspondente da CNN Sanjay Gupta no seu podcast, Chasing Life.

Milhões de pessoas que mantêm cuidados orais diários e fazem consultas dentárias duas vezes por ano continuam a desenvolver cáries, observa Hoss, que é também educador, empreendedor e autor de "If Your Mouth Could Talk: An In-Depth Guide to Oral Health and Its Impact on Your Entire Life".

Hoss chama à boca "um dos órgãos mais importantes” do corpo, com todo um mundo de micróbios orais, saliva, tecidos moles e ossos.

"Muita gente pensa que a boca são apenas dentes", afirma, salientando que está intimamente ligada à mandíbula inferior e ao maxilar, que inclui a mandíbula superior, o pavimento da cavidade nasal e a órbita ocular. Sem esquecer que "a posição da língua influencia a forma como respiras, falas e saboreias", acrescenta.

Além disso, a boca e os dentes também afetam a sua aparência. A saúde oral "impacta todas estas áreas", incluindo "a saúde sistémica, a saúde mental, o sucesso pessoal, o sucesso profissional, a vida amorosa e até quanto dinheiro ganhamos".

Podes ouvir o episódio completo aqui.

Hoss é também apaixonado pela saúde oral porque esta afeta muitos outros sistemas do corpo.

"Vai muito mais fundo. Por alguma razão - provavelmente a separação entre medicina e medicina dentária - as pessoas esquecem-se de que a boca não é uma entidade separada. É a porta de entrada do corpo", afirma.

Explica ainda que os micróbios presentes na boca de uma pessoa podem - especialmente se existirem condições como gengivas a sangrar, cáries ativas ou um microbioma oral desequilibrado - libertar substâncias como toxinas, células inflamatórias e radicais livres na corrente sanguínea.

"Não só podem danificar os vasos sanguíneos", explica. "Podem chegar até ao coração e causar infeções ou inflamação, podem ir até ao cérebro, às articulações e até a um bebé por nascer, provocando complicações."

Mas voltando à boca e ao aparentemente difícil problema das cáries.

"O problema é que, se eu perguntar às próximas 100 pessoas que vou ver hoje ‘Como é que surgem as cáries?’, todas me vão dizer ‘Se não escovares os dentes o suficiente e comeres muito açúcar’ - porque essa é a mensagem que temos recebido", afirma Hoss. "Precisamos de alargar a abordagem."

Como pode melhorar a sua rotina de cuidados orais para ter uma boca mais saudável? Hoss deixa cinco dicas.

Não escova os dentes logo após comer

Escovar imediatamente após uma refeição não é bom para os dentes. Na verdade, pode danificá-los, segundo Hoss.

"Depois de comer ou beber, especialmente alimentos ácidos, a boca torna-se ácida e o esmalte amolece temporariamente", explica. "Escovar durante este período pode acelerar a erosão do esmalte e a sensibilidade dentária."

O melhor é esperar pelo menos 30 a 60 minutos antes de escovar. Outra opção é neutralizar o pH da boca com um elixir oral alcalino ou um spray. Hoss aconselha a procurar um produto com pH alcalino comprovado e sem álcool, corantes artificiais ou químicos agressivos.

Vá além do flúor

Durante décadas, os cuidados orais centraram-se quase exclusivamente no flúor, refere Hoss, mas focar-se apenas num ingrediente ignora os verdadeiros fatores da saúde oral.

"A tua boca é um sistema complexo que envolve o esmalte, os tecidos gengivais, a química da saliva e um microbioma vivo", explica. "Apoiar a remineralização natural, manter um pH saudável e preservar o equilíbrio biológico são fundamentais."

Refere que abordagens mais recentes se focam na reconstrução do esmalte de forma mais semelhante à forma como os dentes se formam naturalmente. O seu ingrediente preferido? Produtos com nano-hidroxiapatite, um material semelhante ao esmalte dentário natural.

Também não ignore a alimentação, que deve apoiar a saúde do esmalte. Garante a ingestão adequada de vitaminas D3 e K2, que ajudam a direcionar o cálcio para onde deve estar. A vitamina D, produzida quando a luz solar atinge a pele, também pode ser encontrada em cogumelos, gemas de ovo, peixe gordo e em muitos leites fortificados, alternativas vegetais e iogurtes. A vitamina K2, que não ocorre naturalmente mas é sintetizada por bactérias, está associada a alimentos fermentados como queijo e produtos de origem animal, como o frango.

"A saúde oral funciona melhor quando os cuidados tópicos e a saúde sistémica estão alinhados", afirma.

Não elimine todas as bactérias da boca

Tal como a investigação mostra que não é sensato eliminar todas as bactérias intestinais com antibióticos, também não é saudável eliminar todos os "germes" da boca. No entanto, muitos produtos são concebidos para eliminar agressivamente as bactérias, afirma Hoss, que acrescenta que isso pode parecer benéfico, mas a boca não deve ser "tratada como uma superfície a desinfetar".

"O microbioma oral desempenha um papel essencial na proteção dos dentes, gengivas e saúde geral", explica. "O uso repetido de antissépticos agressivos ou produtos à base de álcool pode perturbar este equilíbrio, contribuindo para boca seca, inflamação, mau hálito e problemas orais a longo prazo."

Em vez disso, aconselha a escolher fórmulas concebidas para apoiar o equilíbrio do ambiente oral, preservar as bactérias benéficas e deixar a boca confortável e hidratada, em vez de seca ou irritada.

Foque-se na técnica de escovagem

Escovar com mais força e durante mais tempo não significa dentes mais limpos, observa Hoss, acrescentando que a escovagem agressiva e escovas desatualizadas são grandes responsáveis pela retração gengival e desgaste do esmalte.

"A sensibilidade dentária afeta atualmente uma grande parte dos adultos, muitas vezes porque as cerdas são demasiado abrasivas ou a pressão é excessiva", afirma. "Uma escovagem eficaz é uma questão de precisão, não de força."

Recomenda escovas com cerdas ultra suaves e bem concebidas e evitar pressão excessiva. Se usar uma escova elétrica, escolha uma com controlo de pressão.

E como as escovas podem acumular bactérias, Hoss recomenda limpá-las regularmente, idealmente com um sistema de esterilização UV, que ajuda a reduzir a carga microbiana entre utilizações.

Não opte por uma abordagem única

As suas necessidades de cuidados orais mudam ao longo da vida, como explica Hoss. No entanto, a maioria das pessoas usa os mesmos produtos durante décadas sem ajustar a rotina.

"Gravidez, infância, tratamento ortodôntico, stress, medicação, qualidade do sono e envelhecimento alteram a composição da saliva, a resposta dos tecidos e o equilíbrio bacteriano", afirma. "Os cuidados orais personalizados e adequados à fase de vida são uma das formas mais ignoradas de melhorar tanto a saúde oral como a geral."

Escolha produtos de higiene oral adaptados à sua idade, fase de vida e fatores de risco - não soluções genéricas. Uma abordagem mais personalizada resulta em maior conforto, melhores resultados e menos problemas a longo prazo.

E, por favor, não salte o uso do fio dentário - o dentista percebe!