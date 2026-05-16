“Encontro demasiadas crianças que estão a lutar mais do que conseguem suportar”

Há 1h e 19min

ENTREVISTA || A saúde mental das crianças e jovens é uma preocupação cada vez maior para os pais. A pressão da sociedade para a busca da perfeição, tanto para os pais como para os filhos, impulsionada em grande parte pelas redes sociais é um inimigo do bem-estar emocional de todos. O pediatra e investigador australiano Billy Garvey deixa um importante alerta: as crianças não precisam de pais perfeitos, precisam de pais presentes

Billy Garvey é pediatra com quase três décadas de experiência e exerce num dos maiores e mais prestigiados hospitais pediátricos do mundo, o Royal Children's Hospital, em Melbourne, na Austrália. Há quase 30 anos que acompanha famílias, forma profissionais que trabalham com crianças e jovens e conduz investigação nas áreas do desenvolvimento infantil e da saúde mental. Numa conversa com a CNN Portugal, o especialista deixa vários alertas: os nossos filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais presentes e envolvidos; não devemos proteger os nossos filhos das emoções e eles precisam de mais apoio e de menos exigência.

Investigador na área do desenvolvimento infantil, Billy Garvey explora o potencial das redes sociais no apoio à parentalidade. Considera que estamos a demonizar as redes sociais e que o tema é mais do que uma questão de preto e branco. “O impacto do tempo passado em frente ao ecrã e das redes sociais é mais complexo do que simplesmente bom ou mau. (…) Existe demasiada vergonha em relação aos ecrãs e às redes sociais, o que não nos ajuda de todo”, defende.

O especialista acaba de lançar em Portugal o livro “Dez coisas que vale a pena saber sobre a saúde mental do seu filho” e, a propósito do assunto, elenca sinais de alerta que nunca devemos ignorar. “Qualquer criança que esteja frequentemente a debater-se para além da sua capacidade está a mostrar-nos que precisa de mais apoio”, sublinha.

Billy Garvey tem quase três décadas de experiência como pediatra e exerce num dos mais conceituados hospitais pediátricos do mundo. (Megan Harding)

Quais são os sinais mais importantes a que os pais devem estar atentos no dia-a-dia dos seus filhos no que diz respeito à saúde mental dos jovens?

O melhor que podemos fazer é tentar compreender como é a experiência deles no mundo. Embora as adversidades façam parte da vida e um certo grau de desafio possa ajudar as crianças a crescer, é essencial que, na maioria das vezes, as crianças vivam experiências de sucesso. Encontro demasiadas crianças que estão a lutar mais do que conseguem suportar e que precisam de menos exigências e mais apoio.

As doenças mentais emergentes ou já estabelecidas apresentam-se de forma diferente nas crianças. Os sinais incluem frequentemente uma mudança de comportamento, em que a criança fica cada vez mais zangada, fecha-se em si mesma, tem dificuldade em concentrar-se ou precisa constantemente de ser tranquilizada. Todas estas são características clínicas de doenças mentais nas crianças. Outros sinais incluem alterações no sono e no apetite, bem como o que chamamos de sintomas somáticos, tais como dores de cabeça, dores de barriga, tonturas e náuseas.

O que constitui um comportamento “normal” numa criança e o que pode indicar um problema? Isto varia entre diferentes faixas etárias?

O comportamento típico é diferente para cada criança e depende de muitos fatores, como o temperamento, o apego e outros aspetos do desenvolvimento social e emocional, incluindo as suas relações e o ambiente. As dificuldades comportamentais são muito comuns na primeira infância, à medida que as crianças adquirem maior capacidade de influenciar o seu ambiente através do movimento e da linguagem, mas ainda não têm a capacidade de regular as suas emoções de forma independente ou de compreender profundamente a experiência do outro. Isto pode levar a emoções intensas e conflitos sociais, mas, com um apoio estruturado, as crianças pequenas devem desenvolver as competências para superar estes desafios com sucesso ao longo do tempo.

As crianças em idade escolar começam a mostrar sinais precoces de regulação, mas muitas vezes ainda precisam do apoio de um adulto quando estão angustiadas. A ansiedade típica aumenta frequentemente durante este período no que diz respeito às suas relações sociais e desempenho em comparação com os seus pares. A autoestima pode ser afetada e resultar numa criança que se comporta de forma inadequada ou se fecha em si mesma. As dificuldades comportamentais podem indicar que estão a debater-se com estes aspetos da sua vida.

Nos adolescentes, vemo-los a explorar a identidade e independência fora do lar, mas não é normal que nos excluam. Devemos continuar a fazer parte da vida deles, mas passar de um papel mais ativo de gestor para um papel mais de apoio, como o de um consultor. A assunção de riscos e o isolamento social podem tornar este período difícil de gerir para os adolescentes, o que significa que a solidez da nossa relação com eles durante este período é importante para proporcionar o refúgio que procuram quando precisam de segurança e apoio.

Qualquer criança que esteja frequentemente a debater-se para além da sua capacidade está a mostrar-nos que precisa de mais apoio.

Existem sinais que são frequentemente ignorados até ser tarde demais?

Nunca é tarde demais. Tive o privilégio de conhecer crianças e adolescentes em quem muitos já tinham perdido a esperança e vi as suas vidas darem uma reviravolta para melhor. Desempenho um pequeno papel nessa jornada, ao compreender a experiência dessa criança, o que aconteceu na sua história e o que ela precisa para poder lidar com essa questão subjacente e, depois, seguir em frente com sucesso.

As pessoas que fazem o verdadeiro trabalho árduo são os cuidadores e os profissionais, como os educadores e professores, que os apoiam nas suas vidas quotidianas. O meu papel é partilhar as evidências sobre o desenvolvimento infantil e a saúde mental que se aplicam à criança de quem cuidam, de uma forma que os capacite e os dote das ferramentas necessárias para ajudar.

Será que nós, como adultos, tendemos, por defeito, a interpretar mal o comportamento das crianças?

Sim. Muitas vezes, vemos esses comportamentos como uma escolha ativa e um ato de rebeldia, ou como um sinal de que estamos a falhar no apoio que lhes devemos dar. O comportamento deve ser visto como uma forma de comunicar sentimentos e emoções subjacentes. Muitas vezes, estas expressões são um sinal de que a criança está a passar por dificuldades e o nosso objetivo nunca deve ser impedi-las.

Conheci muitas crianças e adolescentes que pareciam bem em determinados ambientes, mas isso devia-se apenas ao facto de não se sentirem seguros para expressar a sua ansiedade ou raiva, por medo de serem ignoradas ou castigadas.

E quais são os erros mais comuns que nós, pais, cometemos ao educar e tentar apoiar emocionalmente os nossos filhos?

O tempo é tudo o que é necessário. O tempo não nos ensina nada. Posso segurar um violino, durante duas horas, todos os dias durante um ano, mas se ninguém me ensinar a tocá-lo, nunca vou melhorar. O desenvolvimento emocional e social das crianças é exatamente o mesmo. Precisamos de nos envolver ativamente no mundo delas, para observar as suas emoções e relações, para ver onde estão a ter dificuldades e dar o apoio necessário para que tenham sucesso.

E estamos a envolver-nos pouco…

Os parques infantis estão cheios de crianças a aprender comportamentos antissociais umas com as outras, porque não há adultos suficientemente envolvidos para pegar nelas e ensinar-lhes limites saudáveis, assertividade, partilha e resolução de conflitos.

O nosso mundo seria um lugar muito mais seguro, saudável e feliz se passássemos mais tempo a orientar os nossos filhos no seu desenvolvimento emocional e social.

Até que ponto devemos proteger as crianças do sofrimento emocional?

Nunca devemos protegê-las de quaisquer emoções. A infância é a altura de as experimentar e aprender sobre elas, mas com o apoio de um adulto de confiança. Como adultos, devemos ter a capacidade de nos regular emocionalmente quando ocorre sofrimento típico, mas esta competência é aprendida na infância através da corregulação.

A corregulação é a capacidade de alguém ajudar outra pessoa a encontrar a calma, através de um apoio sensível e recetivo e é mais fácil de aprender em níveis mais baixos de angústia, como a frustração por não conseguir o chupa-chupa que se quer ou por ter de ir para a cama. Continuamos a manter os limites, mas ajudamos as crianças a identificar as emoções que estão a sentir e a aprender a encontrar as ferramentas que podem ajudar a recuperar a calma de uma forma saudável.

O livro de Billy Garvey acaba de ser lançado em Portugal, sob chancela da Presença. (Divulgação)

Se um pai ou uma mãe suspeitar que algo está errado com a saúde mental do seu filho, qual deve ser o primeiro passo?

Procure ajuda! Fale com pessoas de confiança, como outros adultos em quem confia, para obter apoio. Se as preocupações forem além disso, então os educadores e professores ou profissionais de saúde da comunidade (médicos de família e enfermeiros comunitários) são o próximo passo mais adequado. Os pais nunca devem sentir-se sozinhos no apoio aos seus filhos e as nossas comunidades precisam de melhores recursos para prestar apoio localmente, no que diz respeito à saúde mental de todos nós.

Que palavras ou ações ajudam verdadeiramente uma criança que está a passar por sofrimento emocional?

Em vez de perguntar a uma criança “estás bem?”, devemos tentar dizer-lhe “estou aqui”. Isto mostra-lhe que estamos aqui para ajudar e também nos lembra do nosso papel.

Muitas vezes dizemos às crianças como se devem sentir quando o seu corpo lhes está a dizer algo completamente diferente. Se elas se sentem assustadas e nós dizemos “está tudo bem”, então estamos a levá-las a sentir que os seus sentimentos estão errados ou que não estamos lá para as apoiar, e não queremos nenhuma dessas coisas para os nossos filhos.

Então, o que devemos dizer ou fazer nesses momentos?

Devemos tentar evitar ser demasiado duros connosco próprios. Muitos pais sentem-se culpados por não serem pais perfeitos, quando na verdade isso é impossível. É também importante que os nossos filhos vejam as nossas frustrações e falhas como um exemplo de que a experiência e as formas saudáveis de lidar com elas são um aspeto central da forma como apoiamos o desenvolvimento emocional dos nossos filhos.

Além disso, antes de nos aproximarmos de uma criança que está a passar por dificuldades, precisamos de verificar as nossas próprias emoções, para garantir que estamos calmos antes de interagirmos. A sincronia que existe entre nós e os nossos filhos é sempre uma corregulação para os ajudar a encontrar a calma no seu sistema nervoso, mas também pode levar a uma desregulação conjunta se nos aproximarmos deles sem primeiro estarmos conscientes e no controlo das nossas próprias emoções.

Como se constrói uma relação em que a criança se sinta segura para se expressar?

Através de amor e apoio incondicionais. Todos sentimos que proporcionamos isso, mas é a criança que decide se sente o mesmo que nós ou não. Isso também se prova em momentos de dificuldade, não quando os nossos filhos estão a ser obedientes e a comportar-se da forma que queremos que se comportem. O equilíbrio entre limites consistentes e apoio emocional significa que as crianças se sentem seguras para expressar as suas emoções e sabem que, independentemente do que aconteça, estaremos sempre lá para as apoiar.

Já falou nesta conversa de “pais perfeitos”. Existe, de facto, uma pressão crescente para o sermos, impulsionada em grande parte pelas redes sociais. Isto pode prejudicar a saúde mental das crianças?

Pode prejudicar a saúde mental das crianças, mas, mais importante ainda, a nossa também. A presença nas redes sociais da minha empresa Guiding Growing Minds trabalha arduamente para contrariar o conteúdo sobre parentalidade liderado por influenciadores que carece de qualquer humildade verdadeira (e também de qualquer evidência), demonstrando as realidades da parentalidade. O meu podcast Pop Culture Parenting abre intencionalmente conversas sobre os desafios da parentalidade, onde erramos e como podemos encontrar o caminho de volta.

A melhor coisa que podemos fazer como pais é tentar encontrar tempo para refletir sobre como estamos a apoiar os nossos filhos e, se sentirmos que não estamos no caminho certo, devemos procurar apoio para nos guiar até onde queremos estar.

Que impacto têm o tempo passado em frente ao ecrã e as redes sociais na saúde mental das crianças?

O impacto do tempo passado em frente ao ecrã e das redes sociais é mais complexo do que simplesmente bom ou mau. É verdade que muitas crianças perdem experiências mais enriquecedoras devido ao tempo excessivo passado em frente ao ecrã e que as redes sociais podem expô-las a conteúdos prejudiciais ou a experiências negativas, como o bullying. No entanto, também é verdade que podemos ajudar as crianças a adquirir hábitos saudáveis em relação aos ecrãs e às redes sociais, onde podem aprender com estas ferramentas ou ter experiências positivas ao encontrar outras pessoas com interesses semelhantes e estabelecer ligações sociais que podem servir de ponte para o desenvolvimento dessas relações no mundo exterior.

Como pais, precisamos de observar como os nossos filhos vivem estes aspetos da vida e garantir que os conselhos ou orientações que lhes damos também se enquadram nos nossos valores pessoais. Eu, pessoalmente, utilizo ecrãs com os meus filhos, mas também tento encontrar tempo para ver os programas de que eles gostam com eles, como forma de criar laços e equilibrar isso com experiências de desenvolvimento mais ricas, como brincadeiras imaginativas e a leitura conjunta de livros.

Existe demasiada vergonha em relação aos ecrãs e às redes sociais, o que não nos ajuda de todo.

As crianças de hoje são mais vulneráveis, ou estamos a assistir a um excesso de diagnóstico?

As preocupações com o desenvolvimento e as doenças mentais nas crianças estão a aumentar. Muitos fatores contribuem para isso, tais como o aumento do stress parental, a falta de ambientes protetores e o acesso reduzido a intervenções precoces baseadas em evidências, como terapeutas da fala para atrasos na linguagem.

No que diz respeito ao diagnóstico, o que estamos a ver é uma maior compreensão de como condições como a ansiedade, a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) e o autismo podem apresentar-se de forma diferente nas crianças. Por exemplo, a maioria das meninas com PHDA não apresenta hiperatividade, o que significa que passam despercebidas na sala de aula.

É verdade que alguns profissionais estão a diagnosticar em excesso certas condições, sobretudo devido à falta de formação especializada e de competências de avaliação exaustiva, mas temos de resolver isso melhorando o acesso a serviços de saúde gratuitos que possam fornecer avaliações precisas e prestar cuidados contínuos às crianças que deles necessitam.

Como podemos ensinar as crianças a lidar com emoções difíceis sem as “silenciar”?

As crianças devem ser encorajadas a expressar emoções difíceis e podemos fazer isso de três maneiras diferentes. A primeira é apoiando-as quando estão a passar por dificuldades emocionais, como falámos antes. A segunda é mostrando-lhes as nossas próprias dificuldades emocionais, incluindo raiva e ansiedade, que muitas vezes escondemos dos nossos filhos até perdermos todo o controlo. A terceira é durante momentos em que todos estão calmos, falando sobre emoções, sobre a importância delas e sobre formas saudáveis de lidar com elas que funcionam para nós como indivíduos.

Tenho uma filha que é tal e qual como eu. É uma ruiva fogosa com um temperamento sensível. Ela tem reações emocionais intensas perante o que alguns poderiam considerar pequenos incidentes, mas que para ela são importantes. Consigo identificar-me perfeitamente, porque também tenho essas reações emocionais intensas perante coisas aparentemente pequenas. Apoio-a nas suas dificuldades emocionais das três formas acima referidas. Ainda ontem ela ficou chateada por não conseguir colocar sozinha os cintos da cadeira auto. Validei essa experiência, ajudei-a a acalmar-se e depois conversámos sobre como esse tipo de coisas pode ser realmente irritante e sobre diferentes formas que podem funcionar para nos ajudar quando coisas assim acontecem.

É assim que os ajudamos a aprender a lidar com dificuldades emocionais e é uma das coisas mais importantes que podemos fazer pelos nossos filhos.

Qual é então, e de uma forma resumida, o papel dos pais no apoio à regulação emocional dos filhos?

Um papel muito ativo que cria um espaço seguro para que eles possam expressar as suas emoções, proporciona segurança através de um apoio e limites consistentes e previsíveis e, depois, reduz suavemente o apoio enquanto observamos para garantir que eles continuam a conseguir lidar com emoções difíceis e nos veem como alguém que pode ajudar quando as coisas se tornam demasiado difíceis.

O que diria a um pai ou mãe que sente que está a falhar nesta área?

Todos falhamos. Tenho 15 anos de estudos universitários e 26 de experiência profissional nesta área e ainda falho constantemente como pai. O importante é que tento sempre compreender as razões dessas falhas, que, muitas vezes, se devem ao facto de estar demasiado stressado ou de exigir demasiado de mim próprio. Depois, penso em como posso ser melhor no dia seguinte. Não estou a tentar ser um pai melhor do que qualquer outra pessoa, apenas um pai melhor do que era ontem, enquanto sou acolhedor comigo mesmo ao longo do caminho.

Qual é a coisa mais importante que um pai pode fazer hoje para apoiar a saúde mental do seu filho?

Cuidar da sua própria saúde mental. O meu maior desafio na clínica é convencer os pais a darem prioridade à sua própria saúde mental. Muitas vezes dizem-me que ficarão bem assim que o seu filho estiver bem. Em 26 anos a trabalhar com famílias, nunca vi isso acontecer dessa forma. Os pais precisam sempre de estar na melhor saúde mental possível para darem o máximo apoio que puderem ao seu filho.