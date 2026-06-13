Já ouviu falar da “pele de vidro”? Agora, chegou o “cabelo de vidro”

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A tendência do "cabelo de vidro", que está a conquistar as redes sociais, é a mais recente moda da K-beauty

NOTA DO EDITOR: K-Everything: A CNN Original Series é apresentada por Daniel Dae Kim e explora o impacto global da cultura sul-coreana. Já pode assistir à série na CNN International, CNN All Access e HBO Max.

Cabelos longos e brilhantes cintilam em vídeo após vídeo no TikTok e no Instagram. Não se trata apenas de cabelos brilhantes. Trata-se de cabelos “de vidro”, tão perfeitamente polidos que o seu brilho é semelhante ao de um espelho.

A moda da K-beauty é uma evolução da tendência da “pele de vidro”, que vê o brilho e a luminosidade como um indicador de saúde geral, diz Rena Kim, diretora de comunicações globais da CJ Olive Young, a maior retalhista de produtos de beleza da Coreia do Sul.

“O mercado coreano de cuidados capilares tem tradicionalmente dado grande ênfase a rotinas de limpeza consistentes e à manutenção de cabelos lisos, brilhantes e bem cuidados”, diz Rena Kim.

O cabelo de vidro é uma extensão disso, com uma gama de produtos e práticas para ajudar os fios a ficarem lisos através de hidratação, fortalecimento e proteção, em vez de alisamento com calor elevado ou sobrecarregá-los com produtos, acrescenta.

Conseguir o cabelo de vidro resulta do alinhamento das cutículas, explica Anabel Kingsley, tricologista consultora da marca de cuidados capilares e do couro cabeludo Philip Kingsley.

As cutículas capilares são a camada protetora exterior de cada fio de cabelo, composta por células sobrepostas, “como telhas num telhado”, explica o tricologista. “Defende a parte interior do cabelo contra danos e, além disso, uma cutícula saudável, lisa e fechada reflete melhor a luz, pelo que brilha mais, sendo, por isso, realmente importante”.

O visual característico de Demi Moore é o seu cabelo comprido e brilhante. (Earl Gibson III/Deadline/Getty Images)

A ídolo das BLACKPINK, Rosé, com o seu cabelo loiro platinado num penteado liso e elegante, na Met Gala de 2026. (Matt Winkelmeyer/MG26/Getty Images)

Os danos no cabelo causados por produtos químicos agressivos presentes em tinturas e permanentes, ou por escovagens excessivas e modelagem com calor, podem fazer com que a cutícula se abra, levando ao frizz ou às pontas duplas.

Muitos produtos para cabelos “de vidro” promovem o brilho ao “selar a cutícula capilar”, ajudando a fortalecer e alisar o cabelo, diz Rena Kim. Marcas pioneiras como a Mise-en-Scène e a UNOVE - esta última lançada no início deste ano nas lojas da Sephora nos EUA - utilizam fórmulas de baixo pH, para ajudar as cutículas capilares a ficarem lisas, e tratamentos proteicos, para preencher as lacunas nos fios danificados.

“A par destes tratamentos, os aparelhos de styling e as escovas de cabelo especializadas, concebidos para produzir um acabamento elegante, também estão a atrair a atenção do mercado”, acrescenta Rena Kim.

Estilo em detrimento da substância?

A tendência para uma estética impecável e polida é um reflexo dos elevados - e muitas vezes irrealistas - padrões de beleza da Coreia do Sul. Tanto homens como mulheres enfrentam enormes pressões para terem uma determinada aparência e o país apresenta as taxas mais elevadas de cirurgia estética e a maior despesa per capita em produtos de beleza a nível global.

Um cabelo de alto brilho pode ser o resultado de madeixas saudáveis, mas, a menos que tenha cabelos naturalmente lisos, “o que a maioria das pessoas tem de fazer para o conseguir vai danificar o cabelo”, alerta Anabel Kingsley.

Para muitos tipos de cabelo, alcançar o acabamento “liso” necessário para aquele aspeto vidrado requer normalmente um penteado a alta temperatura e forte tensão, como escovar e puxar o cabelo com força. Uma vez danificado, o cabelo não pode ser reparado, apenas protegido, sublinha Anabel Kingsley. E a tricologista adverte contra levar a tendência demasiado a sério, pois “o cabelo de cada pessoa é diferente”.

Uma modelo é penteada nos bastidores antes do desfile de Chet Lo, durante a London Fashion Week, em fevereiro de 2026. (Nicky J. Sims/Getty Images)

Um penteado suave com calor mais baixo e um bom protetor, juntamente com tratamentos de hidratação profunda e tratamentos semanais de reparação das ligações capilares, são as melhores formas de manter o cabelo em bom estado, “o que tem um enorme impacto no brilho”, revela Anabel Kingsley.

Embora o “cabelo de vidro” possa ser obtido através de métodos potencialmente danosos, Rena Kim observa que os consumidores estão, de um modo geral, a afastar-se de “penteados rígidos e de fixação forte” em direção a um penteado mais natural, com um aumento do interesse em produtos de prevenção de danos, como protetores contra os raios UV e o calor, e máscaras capilares nutritivas de enxaguamento ou sem enxaguamento, indicando uma abordagem mais holística aos cuidados capilares.

“Tem havido um foco crescente nos cuidados do couro cabeludo como base para um cabelo saudável, com os consumidores a encararem cada vez mais os cuidados do couro cabeludo, a hidratação capilar e o penteado como parte de uma rotina interligada”, diz RenaKim.

Filosofia “o couro cabeludo em primeiro lugar”

A expansão global da K-beauty no setor dos cuidados capilares surge numa altura em que os problemas de queda de cabelo estão a aumentar.

O enfraquecimento capilar é mais comum à medida que as pessoas envelhecem e, até 2030 - quando uma em cada seis pessoas terá mais de 60 anos -, prevê-se que o valor do mercado global de enfraquecimento capilar aumente 82% em comparação com 2024, de acordo com uma análise da Grand View Research.

Os viajantes internacionais já estão a afluir em massa à Coreia do Sul para massagens no couro cabeludo e spas capilares, tendo uma plataforma de experiências turísticas registado um aumento de 219% nas reservas de cuidados do couro cabeludo nos primeiros 11 meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em dezembro, o presidente sul-coreano Lee Jae Myung voltou a colocar os cuidados capilares coreanos no centro das atenções, ao apelar publicamente para que os tratamentos contra a queda de cabelo fossem cobertos pelo seguro de saúde.

Uma modelo desfila na Semana da Moda de Milão de 2025 com cabelo liso e brilhante. (Alfonso Catalano/SGP/Shutterstock)

Os fãs há muito que admiram os cabelos ultrabrilhantes de Hailey Bieber. (Adam Gray/Reuters)

A abordagem que privilegia o couro cabeludo está profundamente enraizada na cultura coreana de autocuidado, afirma Rena Kim, o que está a levar ao surgimento da “skinification do couro cabeludo” - a aplicação ao couro cabeludo de abordagens comuns nos cuidados faciais.

“Um ditado popular na Coreia, ‘se o couro cabeludo ceder um centímetro, o rosto cede três centímetros’, tem alimentado a atenção dos consumidores em torno da massagem do couro cabeludo e das rotinas de libertação da fáscia como parte de rituais mais amplos de autocuidado e beleza”, recorda a diretora de comunicações globais da CJ Olive Young.

Estão também a surgir abordagens mais tecnológicas, como o dispositivo de análise do couro cabeludo com inteligência artificial da Refilled, em exposição na CES 2026.

Os scanners de couro cabeludo, como o K-Scan da Kérastase, não são novidade. Mas enquanto estes são normalmente utilizados por profissionais em salões de beleza, o dispositivo da Refilled foi concebido para os consumidores utilizarem em casa, descreve Geunsik Jung, fundador e CEO da Constant, empresa-mãe da Refilled, que angariou 7,46 milhões de dólares em financiamento no início deste ano.

Cabelos longos tão brilhantes que refletem a luz são um estilo característico de muitos ídolos do K-pop, como Sophia, dos KATSEYE. (Monica Schipper/Getty Images)

O cabelo com brilho de vidro não é exclusivo dos cabelos longos: o penteado na altura dos ombros de Elle Fanning é suave e brilhante. (Cindy Ord/WireImage/Getty Images)

O dispositivo utiliza uma pequena câmara para tirar fotografias em grande plano do couro cabeludo do utilizador, que depois são introduzidas num modelo de IA treinado com mais de um milhão de pontos de dados de utilizadores. Os utilizadores obtêm os resultados numa aplicação, que fornece “um diagnóstico muito detalhado e personalizado sobre o seu couro cabeludo e a sua saúde” e dá recomendações sobre alimentação, estilo de vida e produtos para melhorar a saúde do couro cabeludo, explica Geunsik Jung à CNN, através de um tradutor.

“O maior problema em todo este processo é que, quando se utiliza um produto específico, não se sabe se esse produto está a funcionar ou não”, sublinha o CEO da Constant. Mas a utilização do scanner pode proporcionar aos utilizadores um claro “antes e depois”, para que possam verificar se há algum progresso.

Os tratamentos para o couro cabeludo não vão afetar o seu cabelo existente, mas irão melhorar o crescimento e a qualidade do cabelo a longo prazo, garante Anabel Kingsley. “Estudos demonstraram que, quando se tem algo como caspa, isso afeta a saúde da cutícula à medida que esta cresce, a partir do couro cabeludo. Por isso, ao manter o seu couro cabeludo saudável e limpo, está a ajudar a cutícula do seu cabelo”, acrescenta.

Rena Kim diz que as pessoas sempre procuraram ter cabelos brilhantes, mas acredita que a ênfase na saúde do couro cabeludo confere a esta tendência uma durabilidade.

“Conseguir um ‘cabelo de vidro’ vai além da simples utilização de óleos capilares ou produtos de revestimento brilhantes. Um brilho com aspeto saudável provém, em última análise, de cuidados consistentes com o couro cabeludo e o cabelo”, resume Rena Kim