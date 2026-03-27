Quatro satélites portugueses vão ser lançados nos EUA para criar o "waze dos oceanos"

Agência Lusa , MFP
Há 58 min
Lançamento de satélites (Getty)

Projeto vai permitir o "acesso a uma rede de internet a funcionar no mar em qualquer ponto" - e sob qualquer condição meteorológica

Quatro satélites portugueses serão lançados para o espaço na segunda-feira nos Estados Unidos, os primeiros de um conjunto de 12 dedicados às comunicações marítimas, anunciou esta sexta-feira a empresa LusoSpace.

“O foco é criar o 'waze dos oceanos', porque teremos acesso a uma rede de internet a funcionar no mar em qualquer ponto, em qualquer condição meteorológica, o que tornará mais seguras as viagens e as comunicações marítimas”, avançou fonte da empresa à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, a 'constelação' Lusíada arranca com estes quatro satélites - Camões, Agustina, Pessoa e Saramago, - que serão enviados para órbita num foguetão da Spacex, que será lançado na base de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos.

Adiantou ainda que este projeto privado conta com parcerias estratégicas com entidades governamentais e que o desenvolvimento e lançamento dos satélites representa um investimento de 15 milhões de euros, dos quais dez milhões financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A LusoSpace financia cerca de 2,5 milhões de euros, com o restante montante a ser angariado junto de investidores privados.

Na manhã de segunda-feira, o lançamento dos satélites poderá ser acompanhado em Lisboa, num evento em tempo real que contará com a presença de entidades ligadas à área aeroespacial e à Defesa.

Temas: Satélites portugueses Comunicações marítimas EUA Espaço

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