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Voo da SATA divergiu para a ilha Terceira por deteção de "odores não caracterizados"

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 5min
SATA (JoanValls / Urbanandsport / NurPhoto via Getty Images)
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A SATA explicou que a divergência do voo para o aeroporto mais próximo “é o procedimento recomendado” perante o tipo de ocorrência verificado

A companhia aérea SATA esclareceu que um avião da Azores Airlines com destino a Toronto, no Canadá, divergiu na terça-feira para a ilha Terceira, nos Açores, “após a deteção de odores não caracterizados a bordo”.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Azores Airlines “confirma que o voo S4 323, com 136 passageiros e sete tripulantes a bordo, com partida de Ponta Delgada [ilha de São Miguel] e destino a Toronto, divergiu para o Aeroporto das Lajes, Ilha Terceira, após a deteção de odores não caracterizados a bordo”.

“A aeronave aterrou no aeroporto das Lajes normalmente, tendo os passageiros desembarcado de imediato”, disse.

Segundo a empresa, “foram acionados os protocolos de saúde previstos e, até ao momento, foram deslocados para o Hospital da Ilha Terceira a tripulação e uma passageira”.

Uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) disse à Lusa que seis pessoas foram transportadas na terça-feira para unidades de saúde da ilha Terceira, após um avião comercial ter aterrado de emergência devido a “fumo a bordo”.

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As seis pessoas “inalaram fumo”, tendo três sido transportadas para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, e outras três para o Centro de Saúde de Praia da Vitória, referiu.

A SATA explicou que a divergência do voo para o aeroporto mais próximo “é o procedimento recomendado” perante o tipo de ocorrência verificado.

Referiu, ainda, que de acordo com os procedimentos de segurança aplicáveis, a aeronave permanecerá no Aeroporto das Lajes “até à conclusão das verificações técnicas necessárias e despiste do odor”.

A companhia aérea açoriana desencadeou, entretanto, os procedimentos de assistência em terra e providenciou uma solução de transporte alternativo para os passageiros, “que regressarão na sua grande maioria, esta noite a Ponta Delgada, em voo operado pela SATA Air Açores”.

A Azores Airlines garante que “continua a acompanhar a situação e a prestar todo o apoio aos passageiros e tripulantes, por forma a mitigar o desconforto e os constrangimentos associados a esta situação”.

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Do SRPCBA estiveram no local elementos dos Bombeiros Voluntários de Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) da Terceira.

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