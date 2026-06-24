GNR apreende quase três toneladas de sardinha pequena na Lota de Aveiro

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Dois pescadores foram identificados

A GNR apreendeu na Lota de Aveiro 2.818 quilos de sardinha com tamanho inferior ao que é legalmente permitido, revelou esta quarta-feira aquela força de segurança, que identificou dois pescadores por infrações na captura e na comercialização do pescado.

Segundo um comunicado da GNR, a apreensão foi feita através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras.

Os militares da guarda fiscalizaram duas embarcações nas instalações da lota, tendo detetado “o desembarque de sardinha com dimensões inferiores ao tamanho mínimo legalmente permitido para a respetiva comercialização”.

A apreensão foi feita após a identificação dos mestres das embarcações e dos titulares das licenças.

Foram levantados os autos de contraordenação correspondentes, puníveis com coimas que podem ascender aos 125 mil euros.

O pescado foi considerado próprio para consumo humano após a realização da pesagem e da medição e da inspeção sanitária, sendo doado aos Bancos Alimentares Contra a Fome de Aveiro e do Porto, para distribuição social.