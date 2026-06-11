Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

CNN Portugal , MJC
Há 22 min
Praia de Punta Molentis em 2019 (GettyImages)
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Autoridades explicam que querem preservar o ambiente natural, pelo que as pessoas terão de pagar 10 euros para entrar na praia

Os banhistas que forem este verão à Sardenha, em Itália, vão confrontar-se com um regulamento inédito na praia de Punta Molentis, na costa sudeste da ilha: é proibido o uso de chapéus de sol a pessoas entre os 10 e os 65 anos.

Esta foi uma das medidas impostas pelas autoridades locais na praia de Punta Molentis, em Villasimìus, com o objetivo de proteger o ambiente natural, informa o jornal The Guardian.

Além de ter de pagar 10 euros para entrar na praia, apenas as famílias com crianças com menos de 10 anos e pessoas com mais de 65 anos têm permissão para usar chapéu de sol.

Está também proibida a instalação de pérgulas, tendas ou outras estruturas que façam sombra. As regras manter-se-ão em vigor até ao final de outubro.

A praia de Punta Molentis está a reabrir depois de ter sido encerrada em julho passado devido a um incêndio florestal devastador. A câmara municipal de Villasimìus explica que o incêndio e "eventos meteorológicos marítimos excecionais" levaram-na a impor regras mais rigorosas para preservar a beleza natural de Punta Molentis, que se encontra dentro de uma área protegida. “Por isso, é necessário limitar o impacto [humano] e garantir a proteção deste património para as gerações futuras”, afirmou a autarquia em comunicado no seu site.

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A medida não foi bem recebida pelos frequentadores da praia, gerando um misto de incredulidade e perplexidade online, além de levantar preocupações sobre os riscos de cancro de pele ou insolação. "Para montar um guarda-sol, preciso de alugar uma criança?", questionou um comentador numa publicação na página de Facebook da câmara municipal de Villasimìus a anunciar as diretrizes. Outro brincou: "Então, para vir à praia com um guarda-sol, preciso ou de trazer o meu avô ou ter uma criança entre hoje e amanhã?"

Alguns apelaram ao boicote de Punta Molentis, enquanto outros disseram que simplesmente iriam para uma praia onde se pudessem proteger do sol em segurança.

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Temas: Sardenha Chapéus de sol Itália Praia

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