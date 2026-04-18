A condenação de Subramanyam por homicídio foi anulada após 40 anos. O próximo desafio dele é permanecer nos EUA

Há 1h e 53min

Subramanyam “Subu” Vedam passou mais de 40 anos preso por um homicídio que sempre negou ter cometido. Após a anulação da sua condenação em 2025, um juiz de imigração decidiu que ele pode permanecer nos Estados Unidos, embora ainda aguarde a decisão sobre fiança e eventual recurso do Departamento de Segurança Interna

State College, Pensilvânia — Um homem sob custódia do ICE desde que a sua condenação por homicídio foi anulada no ano passado pode permanecer nos Estados Unidos, decidiu um juiz de imigração.

Subramanyam Vedam, de 64 anos, passou mais de 40 anos na prisão antes da sua condenação ser anulada em agosto. Um dia depois de as acusações terem sido retiradas, foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Apesar da decisão de 2 de abril, Vedam não será libertado de imediato. Ele e o seu advogado ainda precisam de apresentar um pedido de fiança. O Departamento de Segurança Interna (DHS) tem até 4 de maio para recorrer.

Vedam demonstrou transformação pessoal e crescimento durante a prisão, dedicando-se a enriquecer a vida de outros através do estudo académico e da mentoria de quatro sobrinhas que conheceu apenas atrás das grades, disse o juiz de imigração Adam Panopoulos.

Após avaliar as contribuições de Vedam enquanto esteve detido, o juiz afirmou que o tribunal via “os últimos 44 anos” como parte de “uma nova jornada” em que ele encontrou propósito nos Estados Unidos.

O juiz também disse que ficou impressionado com o “desejo de começar a vida de novo” de Vedam aos 64 anos.

Vedam declarou, num comunicado, estar “grato” pela decisão do juiz e agradecido pelo apoio da família e amigos.

“Gostaria de reconhecer que tenho uma família realmente, realmente especial. Também quero agradecer aos muitos amigos que me apoiaram e acreditaram em mim nos últimos 44 anos”, afirmou. “Sem a crença deles na justiça, não creio que o meu sucesso teria sido possível.”

O caso desenrola-se num momento de grande tensão em todo o sistema de imigração do país, numa altura em que um esforço da Casa Branca para remodelar o país tornou mais difícil superar processos de deportação.

No caso de Vedam, o juiz de imigração poderia ter decidido que o réu, conhecido como “Subu”, fosse deportado para a Índia, país que deixou ainda bebé.

No dia 1, a irmã, Saraswathi Vedam, testemunhou a favor de "Subu" permanecer nos Estados Unidos.

Depois, esperou com cauteloso otimismo para conhecer o destino do irmão junto de duas das suas filhas, dizendo numa entrevista à CNN que está muito grata pela decisão, mas que gostaria que os pais estivessem vivos para testemunhar “este dia”.

Vedam, sua irmã Saraswathi (à esquerda) e as sobrinhas Zoe (ao centro) e Maya (à direita), ouvindo o veredicto em State College, Pensilvânia, a 2 de abril. Ava Bambuck/CNN

Uma condenação anulada

Era 3:00 da manhã numa manhã do ano passado quando Saraswathi Vedam foi acordada com a chamada que esperava há mais de 40 anos: a condenação por homicídio do irmão estava a ser anulada.

Não sabia se queria rir ou chorar. Saraswathi estava do outro lado do mundo a dar palestras como professora na Nova Zelândia quando recebeu a notícia.

Mas mais de um mês depois, quando chegou a hora de ir buscar o irmão à prisão da Pensilvânia onde estava detido, a irmã mais velha recebeu outra notícia chocante.

“Ele tinha desaparecido”, conta.

Vedam tinha sido levado para a custódia do ICE.

Há mais de 40 anos, Subu fora condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por um homicídio que afirma nunca ter cometido. Além disso, não contestou as acusações de posse de LSD com intenção de o distribuir.

Em agosto, um juiz anulou a sua condenação por homicídio depois de uma equipa de advogados ter revelado que os procuradores tinham ocultado provas balísticas potencialmente decisivas durante os seus dois julgamentos.

A possibilidade de liberdade, décadas em espera, tornou-se de repente realidade.

Mas isso rapidamente se desfez.

Um dia depois das acusações terem sido retiradas, Subu foi detido pelo ICE ao abrigo de uma ordem de deportação que nunca tinha sido anulada devido à condenação por tráfico de drogas.

“Não era impossível que algo assim acontecesse”, referiu Saraswathi, a irmã dele, mas já tinha passado tanto tempo que “nem me lembrava que isso ainda era uma possibilidade”.

Os pais trouxeram Subu da Índia para os Estados Unidos quando ele era bebé, acrescentou.

“Eles vieram como um jovem casal com dois filhos pequenos, cheios de esperança e com um bom emprego”, recordou a irmã, que nasceu nos EUA.

Os pais visitavam-no na prisão semanalmente quando ainda estavam vivos, afirmou. E foram as primeiras pessoas em quem Saraswathi pensou quando recebeu o telefonema a altas horas da noite a informar que a condenação dele estava a ser anulada.

Subu Vedam posa com a sua irmã, Saraswathi Vedam, e os pais. Cortesia de Saraswathi Vedam

“Não foi justo que eles não tenham vivido para ver este momento e que ele tenha perdido tantas décadas da sua vida”, contou à CNN entre lágrimas.

O DHS continuou a pressionar pela sua deportação. A CNN contactou o departamento para comentar a decisão.

“A anulação de uma única condenação não impedirá o ICE de aplicar a lei federal de imigração”, afirmou anteriormente um porta-voz do DHS à CNN sobre este caso. “Se infringir a lei, enfrentará as consequências”, continuava a declaração.

Em fevereiro, o Conselho de Recursos de Imigração dos EUA — o órgão administrativo de mais alto nível para a interpretação e aplicação das leis de imigração — determinou que o caso de Subu constitui uma situação “excecional” que justifica a reabertura do seu processo de imigração.

A ordem de deportação original, que foi anulada pelo conselho, baseava-se na condenação por homicídio de Subu, agora anulada, e na acusação relacionada com drogas, de acordo com a sua advogada, Ava Benach.

Mas, mais tarde em fevereiro, uma juíza federal de imigração negou o pedido de fiança de Subu enquanto o processo decorre. A juíza ponderou a sua condenação por venda de LSD, que é normalmente considerada um “crime grave”, na sua decisão.

“Ele é alguém que compreende a paciência mais do que qualquer outra coisa”, declarou Benach à CNN.

“Acho que ele vê a luz ao fundo do túnel”, acrescentou.

É um otimismo que assenta, em parte, na sua atitude positiva ao longo dos anos passados na prisão, mas que nem sempre se sustenta em tribunal.

Uma última oportunidade para influenciar a decisão da juíza

Ao testemunhar virtualmente durante a audiência de 1 de abril, Subu admitiu ter feito “coisas estúpidas” – beber álcool, consumir drogas – quando era jovem, mas afirmou que não é uma pessoa violenta.

“Posso ter consumido drogas, mas nunca cometi nenhum ato violento. Nunca”, afirmou ele ao responder às perguntas de Benach.

Subu respondeu às perguntas do seu advogado com respostas diretas e, por vezes, deixando transparecer um sotaque do condado de Delaware, na Pensilvânia.

Entusiasmou-se ao falar sobre a anulação da sua condenação por homicídio e os acordos judiciais que lhe foram propostos.

“Eu sabia que era inocente”, referiu Subu. “Tudo isto foi como um pesadelo.”

Contou que participou em vários programas, praticou desporto e obteve diplomas universitários enquanto esteve preso, apesar de a educação ser “muito” difícil de concluir naquele ambiente.

Quando for libertado após mais de 40 anos atrás das grades, Subu contou que planeia mudar-se para Sacramento para viver com uma das suas sobrinhas e a família dela, incluindo uma menina de 18 meses cujo segundo nome é Subu – em sua homenagem.

Nunca teve a oportunidade de se tornar marido ou pai, admitiu Subu, e quer ser um “tio-ama” para a sua sobrinha-neta e continuar os seus estudos. Referiu que lhe foi oferecida uma bolsa de estudos para a Universidade Estadual do Oregon.

Saraswathi testemunhou que sempre foi muito próxima do irmão, mesmo durante as décadas em que ele esteve atrás das grades.

O irmão não esteve presente no seu casamento nem no nascimento das suas filhas, mas as crianças criaram uma relação muito próxima com ele, referiu.

O dia em que ele foi condenado foi um dia que ela nunca esquecerá.

“Foi devastador” – afirmou. “Foi o pior dia da minha vida.”

A deportação do irmão teria sido mais um golpe.

Subu não tem família na Índia, não fala a língua, e a diferença horária e a distância física criariam inevitavelmente uma ruptura na relação muito unida da família, testemunhou Saraswathi, afirmando que a família teria ficado devastada.

”As minhas filhas conhecem-no quase como se fosse outro pai”, declarou.

Agora, Saraswati disse que está ansiosa por dar um abraço ao irmão e ter a oportunidade de “estar realmente com ele” quando ele estiver livre. E espera pela libertação após tanto tempo parece desumana.

“Só queremos ter um momento para ele estar em paz e um momento para celebrar”, acrescentou.

Provas ocultadas

A condenação de Subu por homicídio centrou-se no homicídio do seu amigo e antigo colega de quarto, Thomas Kinser, um estudante universitário de 19 anos.

No dia do desaparecimento de Kinser, em dezembro de 1980, Subu pediu-lhe que o levasse a uma cidade vizinha para comprar drogas, segundo a Associated Press.

Nove meses depois, os restos mortais de Kinser foram encontrados num buraco no solo com um orifício de bala no crânio, de acordo com documentos judiciais. Embora nenhuma arma tenha sido encontrada, uma bala de calibre .25 foi encontrada dentro da camisa de Kinser.

Subu foi inicialmente detido por acusações relacionadas com drogas enquanto a polícia investigava e acabou por ser acusado do homicídio de Kinser. Segundo documentos judiciais, ele não contestou as acusações relacionadas com drogas.

Embora o júri tenha ouvido testemunhos de que Subu comprou uma arma de calibre .25 durante o seu julgamento, nunca lhes foi mostrado um relatório do FBI que sugeria que o ferimento de bala de Kinser era demasiado pequeno para ter sido infligido por essa arma. Apesar dos procuradores conhecerem as medidas específicas do ferimento, excluíram-nas do relatório entregue aos advogados de defesa de Subu, revelam os registos judiciais.

Apoiantes de Subu Vedam seguram cartazes enquanto a sua irmã, Saraswathi Vedam, fala sobre a busca por justiça para o irmão no Tribunal do Condado de Centre, em Bellefonte, Pensilvânia. Abby Drey/Centre Daily Times/Tribune News Service/Getty Images

Esse relatório do FBI foi uma das descobertas cruciais feitas por uma equipa de advogados em 2022, o que acabou por levar um juiz a decidir, no final de agosto de 2025, que ele não tinha tido um julgamento justo, o que lhe dava direito a um novo julgamento.

Pouco mais de um mês depois, a Procuradoria do Condado de Centre anunciou que não iria requerer um novo julgamento e que iria retirar as acusações contra Subu.

O procurador distrital afirmou num comunicado que “o Sr. Kinser foi morto por uma pistola de calibre .25. Essa prova era válida há 40 anos e continua a ser válida hoje.”

“No entanto, a verdade é que julgar um caso 44 anos depois será extremamente difícil e as probabilidades de sucesso não são as que teriam sido”, continuou o comunicado de Bernie Cantorna. “Ele passou 44 anos detido sem nenhum incidente registado, o que leva a concluir que não representa uma ameaça para o público daqui para a frente.”

“É difícil continuar a alimentar esperanças e vê-las frustradas”, afirmou a sua irmã, Saraswathi, à CNN.

“Estamos esperançosos e continuamos a imaginar como seria tê-lo em casa”, acrescentou.