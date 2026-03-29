De saunas a banhos medicinais: como os cientistas combatem o quitrídio - uma praga global que está a matar os anfíbios

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Numa tarde ensolarada sob o calor do sol australiano, pequenos rostos molhados de orvalho espreitam pelos buracos nos tijolos de alvenaria, cercados por uma estufa simples. Essas estruturas formam “saunas” para sapos, que lhes oferecem mais do que apenas um refúgio quente; também os ajudam a combater um fungo mortal.

Desenvolvidos por Anthony Waddle, investigador da Universidade Macquarie em Sydney, os abrigos de baixa tecnologia são uma tentativa de ajudar os sapos ameaçados de extinção a sobreviver a uma doença que está a devastar as populações de anfíbios em todo o mundo.

Waddle, um biólogo nascido nos Estados Unidos, não foi atraído para a Austrália pelas praias deslumbrantes ou marsupiais únicos - em vez disso, mudou-se para lá por causa de uma criatura minúscula, viscosa e amante do sol encontrada em habitats de água doce em todo o sudeste - o sapo-sino verde e dourado.

Com olhos esbugalhados, dedos bulbosos e pele de cores vibrantes a condizer com o seu nome, estes sapos nativos são um dos anfíbios mais impressionantes do país, mas também uma das suas espécies mais ameaçadas.

A sapo sino verde e dourado, na foto, já foi uma dos sapos mais comuns em Nova Gales do Sul, Austrália. A espécie sofreu um declínio dramático, em parte devido ao fungo quitrídio mortal. Anthony Waddle

Nas últimas três décadas, as populações de sapos sinos verdes e dourados na Nova Gales do Sul - outrora o seu reduto - diminuíram para apenas 10% dos seus níveis históricos.

Embora a perda de habitat e as alterações climáticas tenham contribuído para o seu colapso, um dos principais fatores foi o quitrídio - um fungo antigo que se transformou num assassino moderno.

A forma responsável pelo declínio dos sapos sino verdes e dourados e pela morte em massa de anfíbios na última metade do século é conhecida cientificamente como Batrachochytrium dendrobatidis. Este patógeno transmitido pela água desencadeia uma doença altamente contagiosa e muitas vezes fatal chamada quitridiomicose, que afeta rãs, sapos e salamandras.

“O fungo quitrídio é atraído pela pele deles, adere-se a ela e dissolve as barreiras cutâneas”, explica Waddle. Em termos simples, “o quitrídio está a comer a pele deles”.

Para os anfíbios, a pele é mais do que uma camada protetora - é vital para respirar, absorver água e outros processos reguladores. Quando essas funções são interrompidas, isso causa stresse no coração e pode levar à parada cardíaca.

“Esta é a pior doença que já afetou a biodiversidade, e a maioria das pessoas nem sabe que ela existe”, diz Waddle à CNN.

Aquecimento

Waddle dedicou a vida a ajudar a salvar espécies ameaçadas pelo fungo. Em 2016, o biólogo conservacionista começou o seu trabalho no laboratório - desenvolvendo uma vacina para combater a doença em sapos-leopardo no oeste dos Estados Unidos.

Criou uma forma enfraquecida do quitrídio que os sapos podiam facilmente combater e descobriu que ela podia espalhar-se de sapo para sapo sem causar doença - funcionando, em vez disso, como uma vacina transmissível que aumentava a resistência e melhora a sobrevivência quando expostos posteriormente.

Em seguida, virou a sua atenção para como a temperatura molda a dinâmica da doença. Em todos os continentes, os surtos de quitrídio seguem um padrão sazonal - devastando as populações de sapos em invernos frios, mas diminuindo nos meses mais quentes, indicando que o fungo se desenvolve em climas mais frios.

Isso deixou Waddle a pensar: “Se os sapos tivessem acesso a altas temperaturas, poderiam melhorar?”

O biólogo Anthony Waddle, da Universidade Macquarie, visto aqui, a construir “saunas”, onde os sapos se podem aquecer e combater a infecção mortal causada pelo fungo Chytridium. Saeed Khan/AFP/Getty Images

Em 2020, Waddle começou a construir pequenas saunas para sapos usando tijolos empilhados cobertos com estruturas simples de estufa que aquecem ao sol. Os abrigos rapidamente se tornaram populares entre os sapos verdes e dourados, que são naturalmente atraídos pelo calor.

Waddle descobriu que quando a temperatura corporal dos sapos atingia cerca de 30 graus Celsius (86 graus Fahrenheit), um limite que o quitrídio não tolera, muitos conseguiam livrar-se das infecções.

Como medida de controlo, Waddle também colocou sapos em estruturas sombreadas e mais frescas. Os sapos com acesso aos abrigos quentes aqueceram e eliminaram rapidamente o fungo, enquanto os que estavam nos recintos mais frescos não o fizeram, concluiu o estudo, publicado na revista Nature.

Waddle disse que o método da sauna também ajuda a construir imunidade. “Descobrimos que os sapos que tiveram uma infecção curada com calor tinham 23 vezes mais chances de sobreviver a uma reinfecção”, refere à CNN, acrescentando que “são reinfectados, mas em taxas realmente baixas”.

O sapo sino verde e dourado, na foto, é um anfíbio que gosta de calor e se adaptou à vida urbana, explica Waddle. Quando tinham opções, eram quatro vezes mais propensos a usar as saunas artificiais do que o habitat natural, acrescenta. Anthony Waddle

Para terem um impacto significativo, as saunas precisariam de ser amplamente implantadas em toda a área de distribuição de uma espécie. Uma solução relativamente barata, Waddle publicou um guia simples para ajudar as pessoas a construírem as suas próprias saunas.

Mas as saunas não funcionam em todos os climas ou em todas as espécies, observa Waddle. Por exemplo, elevar a temperatura corporal da sapo corroboree, uma espécie alpina ameaçada de extinção na Austrália, mataria o animal.

A doença mais mortal dos vertebrados

Os sapos passaram por quatro extinções em massa, evoluindo repetidamente para sobreviver a um planeta em mudança. Mas agora, diante de uma pandemia fúngica em rápida evolução que se tornou a doença infeciosa mais devastadora da história dos vertebrados - de acordo com um estudo retrospetivo de 2019 -, investigadores como Waddle dizem que precisam da nossa ajuda.

As primeiras grandes mortandades de anfíbios que os cientistas puderam associar ao quitrídio provavelmente começaram na década de 1970, mas levou mais de duas décadas para que as pesquisas identificassem o fungo como o culpado.

É difícil separar o papel do quitrídio de outras pressões ambientais, mas as investigações estimam que, globalmente, o fungo levou cerca de 90 espécies à extinção e empurrou mais de 500 outras para o declínio.

Uma vez introduzido, o quitrídio torna-se parte do ecossistema e não pode ser erradicado. Foi encontrado em todos os continentes habitados por anfíbios, diz Bree Rosenblum, bióloga evolucionária e professora da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Esta doença está a atingir um grupo que já se encontra em crise: “Os anfíbios são um grupo de criaturas muito ameaçado no nosso planeta; mais de um terço dos anfíbios são considerados em risco de extinção”, aponta Rosenblum à CNN.

Como ocupam um degrau intermediário crítico na cadeia alimentar, diz, o seu desaparecimento pode ter um efeito cascata, desencadeando reações em cadeia que afetam inúmeras outras espécies.

Os anfíbios também servem como controlo natural de pragas, alimentando-se de mosquitos que transmitem doenças como a malária e o vírus do Nilo Ocidental.

“Quando se começa a retirar espécies dos ecossistemas, isso tem efeitos catastróficos em cascata”, alerta.

Há mais de duas décadas, Rosenblum começou a investigar de onde veio o quitrídio e como se espalhou, usando ferramentas genéticas para reconstruir a árvore genealógica evolutiva do fungo. O seu trabalho revelou que o quitrídio não era um único invasor, mas uma coleção de linhagens que evoluíram em diferentes partes do mundo e mais tarde se espalharam globalmente - provavelmente através do comércio de animais selvagens e da movimentação humana.

O rastreamento genético revelou que a mortalidade causada pelo quitrídio não é uniforme: as populações que coexistiam com o quitrídio tiveram maior capacidade de sobrevivência do que as recém-afetadas. Para aumentar a complexidade, alguns anfíbios são naturalmente mais resistentes, enquanto algumas estirpes do quitrídio são mais letais. Martin Lelievre/AFP/Getty Images

“Podemos reconstruí-lo da melhor forma possível com os nossos dados genéticos, mas algo mudou nas últimas décadas ou centenas de anos que o tornou muito mais mortal”, afirma. “A grande questão é: será que apenas algo mudou no quitrídio, ou será que algo também mudou nos sapos, tornando-os menos capazes de combatê-lo devido a outros fatores de stress ambiental?”

Rosenblum acredita que retardar a propagação da doença através do comércio de animais selvagens e reduzir pressões como a destruição do habitat e a poluição são passos críticos para conter a crise de extinção dos anfíbios.

Mas “provavelmente, o mais importante é ganhar tempo para os anfíbios”, refere. “A solução a longo prazo é a evolução, para que possam adaptar-se e construir imunidade natural.”

Um banho na banheira

Nas montanhas Cascade, no norte da Califórnia, sapos repousam com as pernas esticadas em banheiras rasas - um grupo improvável de pacientes em uma luta pela sobrevivência.

São sapos Cascades. Endémicos do noroeste do Pacífico, vivem em lagos e prados de alta montanha, do norte da Califórnia até a Colúmbia Britânica, no Canadá.

Têm desaparecido desta paisagem, particularmente do extremo sul da sua área de distribuição, explica Jonah Piovia-Scott, professor associado de ciências biológicas da Universidade Estadual de Washington.

“Inicialmente, comecei a estudar os impactos da introdução da truta nestes sapos, e então percebemos que algo mais também estava a acontecer”, conta Piovia-Scott à CNN - “e descobrimos que era o quitrídio”.

Tendo estudado o quitrídio por duas décadas e meia, sabia que os tratamentos antifúngicos poderiam ajudar a eliminar a infecção - pelo menos em ambientes controlados de laboratório.

“Estávamos realmente interessados em ver se poderíamos realmente ter um impacto na sobrevivência de uma população selvagem em risco”, relata.

Em 2012, a equipa de Piovia-Scott testou banhos com itraconazol diluído, um agente antifúngico comum, e descobriu que reduziam as infeções por quitrídio e melhoravam a sobrevivência nas populações selvagens de girinos metamorfoseados (sapo-bebés) - o estágio da vida mais vulnerável à mortalidade relacionada a doenças.

Na foto, o Jonah Piovia-Scott, professor associado de ciências biológicas da Universidade Estadual de Washington, segura um banho antifúngico, que visa proteger os sapinhos do fungo quitrídio mortal. Ryan Wagner

A equipa expandiu-se para experiências de campo em maior escala nos prados no norte da Califórnia, passando a mergulhar centenas de sapinhos em banhos medicinais durante cinco minutos por dia, durante seis dias consecutivos.

Num estudo publicado em 2022, descobriram que os sapos tratados tinham quatro vezes mais probabilidades do que os não tratados de sobreviver ao seu primeiro inverno, o que é um obstáculo crítico para os sapos jovens; aqueles que sobrevivem têm muito mais probabilidades de atingir a idade adulta e reproduzir-se.

Embora os banhos antifúngicos sejam uma ferramenta valiosa e escalável, Piovia-Scott enfatiza que são um “curativo” de curto prazo.

“Não estamos a tentar criar uma situação em que a única maneira de manter estes animais vivos seja tratá-los com um produto químico antifúngico todos os anos”, refere. “Não acho que essa seja uma boa solução a longo prazo.”

Em vez disso, diz que o tratamento funciona melhor em conjunto com outras estratégias, como translocações - transferir sapos de volta para os antigos habitats para ajudar a restabelecer as populações. A sua equipa já está a colocar a abordagem em prática, transferindo sapos de uma população saudável próxima para locais protegidos no Parque Nacional Vulcânico Lassen, um antigo reduto de sapos Cascades, após tratá-los primeiro.

A investigação de Piovia-Scott centra-se no tratamento de girinos metamorfoseados (rãs jovens), como se vê na foto. “A ideia não é necessariamente que eles não sejam reinfectados, mas que os ajudemos a superar esta fase crucial da vida, em que é muito provável que morram devido à doença”, diz Piovia-Scott. Ryan Wagner

Em última análise, Piovia-Scott concorda com Rosenblum: o objetivo é manter as populações por tempo suficiente para que se desenvolva uma resistência natural - o que já está a acontecer. Piovia-Scott explica que, da Califórnia à América Central, os anfíbios que sofreram graves declínios devido ao quitrídio estão a começar a recuperar.

Essa recuperação não se deve ao enfraquecimento do fungo, diz - os sapos adaptaram-se. “Mas não é possível desenvolver resistência se a população não existir”, salienta Piovia-Scott.

Rosenblum elogia a engenhosidade por trás de soluções como saunas para sapos e banhos antifúngicos, vendo-as como prova do que a preocupação e a engenhosidade humanas podem alcançar - ao mesmo tempo que sublinha os desafios envolvidos na ampliação dessas intervenções práticas a milhares de espécies e habitats.

“Vale a pena testar estas estratégias, mas a implementação global é realmente difícil”, afirma, acrescentando que precisamos de ponderar cuidadosamente os benefícios e os efeitos potenciais imprevistos da intervenção em habitats naturais.

Um futuro para os sapos

Para Rosenblum, Waddle e Piovia-Scott, o objetivo a longo prazo é chegar a um ponto em que os sapos possam sobreviver por conta própria - sem a intervenção humana constante.

Para Waddle, esse tipo de preparação para o futuro pode estar na biologia sintética - tornando os sapos geneticamente resistentes ao fungo quitrídio.

Os cientistas ainda não compreendem totalmente como alguns sapos combatem naturalmente o quitrídio, mas Waddle diz que certos anfíbios produzem anticorpos na pele que podem matar o fungo.

Waddle está agora a testar se espécies vulneráveis de sapos podem receber essas mesmas defesas naturais usando edição genética. Salienta que o trabalho está em fase inicial e deve ser abordado com extrema cautela.

Waddle, na foto, acredita que as ferramentas clássicas de conservação por si só - incluindo as suas próprias inovações - não serão suficientes para impedir a crise de extinção dos anfíbios. “A cada ano, a taxa de extinção acelera”, diz, acrescentando: “precisamos fazer algo drástico se quisermos realmente fazer a diferença”. Yorick Lambreghts

“Precisamos garantir que isto funcione e não tenha efeitos negativos sobre os sapos, além de pensarmos em todas as possíveis consequências indesejadas”, afirmou.

Em outubro passado, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) adotou a primeira política global sobre biologia sintética, reconhecendo que poderia desempenhar um papel na conservação, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de uma avaliação cuidadosa, caso a caso, dos riscos e benefícios.

Para algumas espécies, ferramentas menos radicais podem ser suficientes, reconhece Waddle, mas para os anfíbios que não respondem às medidas clássicas de conservação e estão à beira da extinção, vê poucas alternativas.

Proteger a biodiversidade não se resume apenas a preservar ecossistemas, acrescenta. “Os sapos têm milhares de compostos na pele com poderosas propriedades antibacterianas, e estamos apenas começando a explorar seus impactos”, afirma Waddle.

Numa altura em que a resistência aos antibióticos está a tornar-se uma crise global, estes compostos podem ser importantes não só para os sapos, mas também para a medicina humana, observa.

Os cientistas já viram indícios desse potencial: uma proteína encontrada em sapos do sul da Índia demonstrou proteger ratos da gripe, prevenindo a infeção antes que ela se instale.

Para Rosenblum, a esperança não reside numa única ferramenta ou tecnologia, mas num esforço global para proteger os anfíbios.

“O que cobre o mundo são essas redes colaborativas de seres humanos que se preocupam o suficiente para serem criativos em nome de outras espécies do nosso planeta”, aponta. Essa rede de cuidados, acredita, pode começar em qualquer lugar: “Se cada um de nós se preocupasse com uma coisa além de nós mesmos, seríamos capazes de cobrir a árvore da vida repetidamente.”