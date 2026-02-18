Homem de cerca de 90 anos encontrado sem vida em São Pedro do Sul

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 29min
GNR

O homem tinha sido dado como desaparecido

Um homem de cerca de 90 anos foi encontrado sem vida, na terça-feira, numa localidade na freguesia de São Pedro Sul, distrito de Viseu, onde tinha sido dado como desaparecido, avançaram à Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para busca e resgate foi dado cerca das 18:30 em Cotães, envolvendo 22 operacionais, apoiados por oito viaturas, na procura de um homem de cerca de 90 anos que tinha sido dado hoje como desaparecido.

Fonte da GNR disse à Lusa que o homem foi encontrado sem vida, sem adiantar mais detalhes sobre o local e as circunstâncias do desaparecimento.

Na operação, ainda em curso cerca das 21:00, estiveram elementos dos bombeiros do Corpo de Salvação Pública de São Pedro do Sul e da GNR.

Temas: São Pedro do Sul Viseu GNR

