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Idosa de 80 anos morre após colisão entre mota e carro

Agência Lusa , AG
Há 1h e 3min
Helicóptero do INEM (DR)
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Homem que também seguia no motociclo ficou ferido

Uma mulher de 80 anos morreu esta quinta-feira e um homem de 81 ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira em Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18:37 e envolveu uma colisão entre um motociclo e um ligeiro em São Paio de Arcos, concelho de Braga, referiu fonte do Comando Sub-regional do Cávado.

Do acidente resultou a morte de uma idosa de 80 anos, enquanto um idoso, de 81 anos, sofreu ferimentos ligeiros. As vítimas seguiam no motociclo.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Braga, do INEM, da Cruz Vermelha e da PSP, num total de 14 operacionais, apoiados por seis viaturas.

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Temas: São Paio de Arcos Acidente Morte Braga
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