Homem morre após cair de claraboia durante trabalho em superfície comercial nos Açores

Agência Lusa , AG
Há 1h e 36min
INEM

Vítima, um trabalhador "com vinte e poucos anos", caiu de uma altura com "14 a 15 metros"

Um homem morreu esta quinta-feira num acidente de trabalho ao cair de uma claraboia do telhado de uma superfície comercial na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, segundo fontes dos bombeiros e da polícia.

Uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada disse à agência Lusa que o acidente ocorreu “um pouco antes da hora de almoço”.

O trabalhador, um homem “com vinte e poucos anos” de idade, sofreu uma queda de uma altura com “14 a 15 metros”, acrescentou.

Já uma fonte do Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública (PSP) referiu à Lusa que a vítima ainda foi socorrida pelos bombeiros para o Hospital do Divino Espírito de Ponta Delgada, mas acabou por morrer. O homem estava a realizar trabalhos de manutenção.

A PSP tomou conta da ocorrência e o processo foi remetido para a Inspeção Geral do Trabalho.

Estiveram no local, além de elementos da PSP, quatro operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, com uma ambulância e uma viatura de suporte imediato de vida (SIV).

Temas: São Miguel Morte Açores Claraboia Acidente de trabalho

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