Depressão Joseph causa duas derrocadas nos Açores

Agência Lusa , AM
Há 48 min
Mar agitado e vento forte na costa de Lagoa, ilha de São Miguel, devido à tempestade tropical Gabrielle (Lusa/ Eduardo Costa)

Registadas quatro ocorrências na segunda-feira

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou quatro ocorrências na segunda-feira, em duas ilhas, provocadas pelo mau tempo.

Fonte do SRPCBA adiantou à agência Lusa que duas ocorrências foram registadas na ilha de São Miguel (grupo Oriental) e duas na ilha das Flores (grupo Ocidental), sendo duas derrocadas, uma queda de árvore e uma inundação de via.

Desde as 00:00 até por volta das 08:00 locais (mais uma hora em Lisboa) desta terça-feira, não foram registadas situações relacionadas com o mau tempo, acrescentou.

Devido à influência da depressão Joseph, que está de passagem por Portugal, motivando mau tempo nos Açores, na Madeira e no continente, quatro municípios açorianos interditaram na segunda-feira a circulação rodoviária em vias da orla costeira.

A Câmara Municipal das Lajes das Flores, nas Flores, interditou a circulação rodoviária nas estradas localizadas junto à orla costeira, na zona da fajã Grande, até às 17:00 locais desta terça-feira.

Na ilha do Pico, o município da Madalena encerrou a circulação automóvel no acesso ao porto da Madalena, Cais do Mourato, Barca, Areia Larga e Lajido da Criação Velha, enquanto a Câmara das Lajes do Pico determinou "o encerramento temporário ao trânsito do troço de estrada compreendido entre o Largo do Calhau da Piedade e o Caminho do Poço” até às 08:00 locais de quarta-feira.

Na Graciosa, o único município da ilha, Santa Cruz da Graciosa, decidiu encerrar ao trânsito, até às 20:00 locais desta terça-feira, as ruas Conselheiro Pedro Roberto Dias da Silva e do Degredo (até ao Pavilhão Desportivo Municipal).

A Câmara de Santa Cruz da Graciosa também proíbe o estacionamento de veículos no parque de estacionamento do Largo Vasco da Gama, até às 17:00 locais de quarta-feira.

O mau tempo levou ainda ao cancelamento de viagens da empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores e ao fecho do porto da Madalena, na ilha do Pico, a toda a navegação, entre as 15:30 locais de segunda-feira e as 06:00 de quarta-feira, “face das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar”.

Na ilha de São Miguel estão encerrados, até às 22:00 locais de quarta-feira, os portos de Mosteiros, Rabo de Peixe, Porto Formoso, Vila Franca do Campo, Caloura e Carneiros.

Segundo um aviso da Capitania do Porto de Angra do Heroísmo e Graciosa, os portos de pesca de São Mateus e dos Biscoitos (ilha Terceira) e de Santa Cruz e da Folga (ilha Graciosa) estão fechados a toda a navegação desde as 16:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira.

O IPMA elevou para vermelho o aviso para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores por causa da agitação marítima, com previsões de ondas até 10 metros de altura.

O grupo Ocidental (Flores e Corvo) está sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) até às 18:00 de hoje, devido à agitação marítima, com "ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros".

Para o grupo Central do arquipélago (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) foi também emitido aviso vermelho, referente a agitação marítima, entre as 03:00 e as 20:00 de hoje, devido às previsões de "ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima".

O aviso vermelho é emitido sempre que existem situações extremas.

Outros avisos laranja (o segundo nível) e amarelo (o menos grave) estão em vigor nas ilhas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Temas: São Miguel Ilha das Flores Derrocadas Açores Depressão Joseph

Meteorologia

Depressão Joseph causa duas derrocadas nos Açores

Há 48 min

"É um cenário como há muito tempo não víamos em Arcos de Valdevez". Derrocada deixa aldeia de Sistelo sem acesso à sede do concelho

Há 1h e 13min

Proteção civil registou 490 ocorrências entre as 00:00 e as 07:45

Há 1h e 51min

Mais de 20 estradas nacionais e municipais fechadas por causa do mau tempo

Há 3h e 29min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Ontem às 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Ontem às 19:12

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Ontem às 15:48

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

Ontem às 12:21

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Ontem às 14:01

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Depois da Ingrid, é a vez de a tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Ontem às 08:59

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

25 jan, 16:00

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Há 1h e 59min

"Ninguém se pode sentir seguro" na China, nem os mais próximos de Xi: como a queda de um general está a abalar as elites

Ontem às 12:53

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

25 jan, 08:30
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

25 jan, 15:03