Depressão Joseph causa duas derrocadas nos Açores

Registadas quatro ocorrências na segunda-feira

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou quatro ocorrências na segunda-feira, em duas ilhas, provocadas pelo mau tempo.

Fonte do SRPCBA adiantou à agência Lusa que duas ocorrências foram registadas na ilha de São Miguel (grupo Oriental) e duas na ilha das Flores (grupo Ocidental), sendo duas derrocadas, uma queda de árvore e uma inundação de via.

Desde as 00:00 até por volta das 08:00 locais (mais uma hora em Lisboa) desta terça-feira, não foram registadas situações relacionadas com o mau tempo, acrescentou.

Devido à influência da depressão Joseph, que está de passagem por Portugal, motivando mau tempo nos Açores, na Madeira e no continente, quatro municípios açorianos interditaram na segunda-feira a circulação rodoviária em vias da orla costeira.

A Câmara Municipal das Lajes das Flores, nas Flores, interditou a circulação rodoviária nas estradas localizadas junto à orla costeira, na zona da fajã Grande, até às 17:00 locais desta terça-feira.

Na ilha do Pico, o município da Madalena encerrou a circulação automóvel no acesso ao porto da Madalena, Cais do Mourato, Barca, Areia Larga e Lajido da Criação Velha, enquanto a Câmara das Lajes do Pico determinou "o encerramento temporário ao trânsito do troço de estrada compreendido entre o Largo do Calhau da Piedade e o Caminho do Poço” até às 08:00 locais de quarta-feira.

Na Graciosa, o único município da ilha, Santa Cruz da Graciosa, decidiu encerrar ao trânsito, até às 20:00 locais desta terça-feira, as ruas Conselheiro Pedro Roberto Dias da Silva e do Degredo (até ao Pavilhão Desportivo Municipal).

A Câmara de Santa Cruz da Graciosa também proíbe o estacionamento de veículos no parque de estacionamento do Largo Vasco da Gama, até às 17:00 locais de quarta-feira.

O mau tempo levou ainda ao cancelamento de viagens da empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores e ao fecho do porto da Madalena, na ilha do Pico, a toda a navegação, entre as 15:30 locais de segunda-feira e as 06:00 de quarta-feira, “face das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar”.

Na ilha de São Miguel estão encerrados, até às 22:00 locais de quarta-feira, os portos de Mosteiros, Rabo de Peixe, Porto Formoso, Vila Franca do Campo, Caloura e Carneiros.

Segundo um aviso da Capitania do Porto de Angra do Heroísmo e Graciosa, os portos de pesca de São Mateus e dos Biscoitos (ilha Terceira) e de Santa Cruz e da Folga (ilha Graciosa) estão fechados a toda a navegação desde as 16:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira.

O IPMA elevou para vermelho o aviso para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores por causa da agitação marítima, com previsões de ondas até 10 metros de altura.

O grupo Ocidental (Flores e Corvo) está sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) até às 18:00 de hoje, devido à agitação marítima, com "ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros".

Para o grupo Central do arquipélago (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) foi também emitido aviso vermelho, referente a agitação marítima, entre as 03:00 e as 20:00 de hoje, devido às previsões de "ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima".

O aviso vermelho é emitido sempre que existem situações extremas.

Outros avisos laranja (o segundo nível) e amarelo (o menos grave) estão em vigor nas ilhas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.