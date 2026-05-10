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Sismo provoca derrocada na ilha açoriana de São Jorge

Agência Lusa , WL
Há 2h e 47min
Crise sismovulcânica em São Jorge: ilha dos Açores já registou mais de 53 mil sismos nos últimos seis meses

Via encontra-se desobstruída, “mantendo-se o acesso condicionado por precaução”

O sismo que hoje se fez sentir na ilha de São Jorge gerou uma derrocada na via de acesso à Fajã dos Cubres, no concelho da Calheta, segundo a Proteção Civil.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que a derrocada “provocou a obstrução parcial da via, impossibilitando temporariamente a circulação no local”.

Entretanto, a via encontra-se desobstruída, “mantendo-se o acesso condicionado por precaução”, segundo o comunicado do SRPCBA.

Foi ainda registada, na ilha de São Jorge, a queda de pedras de pequena dimensão provenientes de muros, não havendo, até ao momento, registo de danos pessoais.

Um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter, com epicentro próximo de Santo Antão, na ilha de São Jorge, nos Açores, foi hoje sentido pelas 12:21 (13:21 de Lisboa), revelou o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que o evento não causou danos pessoais ou materiais, segundo o comunicado emitido.

O sismo foi sentido com grau V na escala de Mercalli modificada, na freguesia de Santo Antão.

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De acordo com com o IPMA, foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Doze Ribeiras, São Bartolomeu de Regatos, Vila Nova , Calheta, Norte Grande (Neves), Urzelina Velas e Piedade .Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

Temas: São Jorge Açores Sismo Derrocada
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