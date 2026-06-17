São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar - mas só entre as 21:45 e a 1:00

Há 1h e 4min

Agência Nacional de Aviação Civil recorda as regras para as festas de São João que se realizam no Porto na noite de 23 de junho

O lançamento de balões de São João só será permitido entre as 21:45 de 23 de junho e 01:00 de dia 24, adiantou a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), acrescentando que nesse período o espaço aéreo será fechado.

Numa publicação na rede social Facebook, a ANAC esclareceu que, à semelhança dos anos anteriores, o espaço aéreo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, estará encerrado durante aquele período de tempo e pediu que não sejam lançados balões fora de horas.

A autoridade de aviação alertou ainda que estes balões, chamados também de lanternas de ar quente (LAQ), "representam um perigo para a segurança operacional da navegação aérea, principalmente quando largadas em massa".

As festas de São João, no Porto, vão contar com Tony Carreira, D.A.M.A e Nunca Mates o Mandarim, esperando-se ainda fogo de artifício de 12 minutos à meia-noite, anunciou a Câmara do Porto a 02 de junho.

As festas vão dividir-se entre a Avenida dos Aliados, o Largo Amor de Perdição, Casa da Música, Ribeira e Palácio de Cristal, com destaque "para o espetáculo multimédia e de fogo de artifício, às 00:00, que promete encher os céus de Porto e de Gaia com muita luz durante 12 minutos, entre as pontes Luís I e da Arrábida", que custará 215 mil euros às duas autarquias.

Na Avenida dos Aliados, os Quinta do Bill abrem a noite pelas 22:00 e, após as 00:00, Tony Carreira sobe ao palco, seguindo-se a "apresentação de Fernando Alvim, em formato DJ Set, ao longo da noite", bem como a Dupla Mete Cá Sets, até de madrugada.

"Ainda antes dos concertos, o ecrã instalado nos Aliados irá transmitir, a partir das 18:00, o jogo de futebol entre Portugal e o Uzbequistão, a contar para o Mundial deste ano".

Já no Largo do Amor de Perdição, na Cordoaria, "o destaque vai para os D.A.M.A", que apresentam, às 00:20, "o espetáculo 'Canções Bonitas em PORTOguês', cantadas com sotaque do Norte", com o mesmo palco a receber antes, às 22:00, os grupo de 'hip hop' e eletrónica Últimos Românticos e ainda o projeto Noz Pimba atuará "ao longo de toda a noite".

Na Casa da Música será instalado o Palco Juventude, onde será apresentado o projeto "Nunca Mates o Arraial", que tem curadoria dos Nunca Mates o Mandarim e contará com um concerto do grupo à meia-noite.

Está ainda prevista a atuação do grupo Rapaz Ego, às 22:45, e Cedofeita Takeover às 21:30, havendo ainda espaço para o Bar Dançante dos músicos Mike El Nite e João Não, e um DJ Set do projeto Más Influências, até às 04:00.

"A comandar esta 'festa' estarão os apresentadores de serviço: Beatriz Gosta e David Bruno", assinalou ainda a autarquia.

Quanto à Ribeira, estará instalado um palco "que contará com a atuação dos Karetus, entre as 22:30 e as 23:59, tendo a Ponte Luiz I como cenário", o que antecede "o grande espetáculo multimédia e de fogo de artifício, agendado para as 00:00", e no dia seguinte, 24 de junho, pelas 18:00, "a Banda Sinfónica Portuguesa irá apresentar o seu habitual Concerto de São João na Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal, com entrada livre".

Em 19 junho haverá ainda concertos de várias figuras da música popular pelas várias freguesias, como Ana Malhoa em Paranhos, Romana em Lordelo do Ouro, Diapasão em Ramalde, Victor Rodrigues nas Fontainhas, Fusiform na Foz, Marcus em Miragaia e Mónica Sintra em Campanhã.

Na véspera de São João, dia 23 às 22:00, os Minhotos Marotos estarão em Lordelo do Ouro, Bandalusa na Foz, Zé Amaro em Campanhã, Jorge Guerreiro nas Fontainhas, Iniciadores em Paranhos, Tiago Neto e Paulo Fragoso em Ramalde, e Ritmo e Alma Show em Miragaia.

Quanto aos divertimentos, estarão "em vários locais espalhados pela cidade", com destaque para "carrosséis, zonas de restauração, pipocas e farturas" nas Fontainhas até 29 de junho, no Jardim do Cálem, em Lordelo do Ouro, de 05 de junho a 05 de julho; e na Avenida de D. Carlos I, na Foz, entre os dias 09 de junho e 05 de julho.

No Mercado do Bolhão estará em exposição, de 08 a 28 de junho, a Cascata Comunitária de São João e haverá "oficinas para toda a família, nos dias '6, 13, 20 e 27 de junho", bem como um Arraial em 20 de junho, com Nel Monteiro e Jorge Lomba.

As Festas de São João do Porto têm um orçamento global de 800 mil euros.