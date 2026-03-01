Ossadas de São Francisco de Assis são exibidas ao público pela primeira vez

CNN , Christopher Lamb e Lianne Kolirin
Há 36 min
Ossadas de São Francisco de Assis

Apelidado “Pobre Homem”, São Francisco de Assis é uma das figuras mais veneradas da história católica romana e também é comemorado por muitas igrejas anglicanas e algumas luteranas

Os restos mortais de São Francisco de Assis foram exibidos ao público pela primeira vez, marcando os 800 anos da morte do santo.

O esqueleto foi exumado do sarcófago, na cripta da Basílica de São Francisco de Assis, na cidade de Assis, centro da Itália, numa manhã de sábado.

Os ossos foram então dispostos sobre uma mesa na cripta, antes de serem transferidos para a igreja inferior da basílica. Mais tarde, naquele dia, cerca de 300 frades participaram de uma solene celebração das Vésperas na igreja inferior, informou a basílica num comunicado.

Frade italiano do século XIII, Francisco é o santo padroeiro da Itália e foi o fundador da ordem franciscana dos Frades Menores.

Apelidado de Poverello (“Pobre Homem”), São Francisco de Assis é uma das figuras mais veneradas da história católica romana e também é comemorado por muitas igrejas anglicanas e algumas luteranas. Milhares de seguidores foram atraídos pelo santo, por causa do seu carisma, do seu zelo evangélico e do seu compromisso com a pobreza e a caridade.

Visitantes fazem fila para ver os ossos de São Francisco na basílica. (Gregorio Borgia/AP)

Em 1979, Francisco foi reconhecido pelo Papa João Paulo II como o santo padroeiro da ecologia e também é reverenciado como o santo padroeiro dos animais. O falecido Papa Francisco adotou o seu nome devido ao seu compromisso com a pobreza, a paz e a natureza, e usou um poema do santo como título do seu importante documento sobre o ambiente. O falecido Papa também se inspirou nos esforços de pacificação do santo. Em 1219, durante as cruzadas, São Francisco encontrou-se com o sultão al-Kamil do Egito, numa tentativa de trazer a paz.

Após a morte de São Francisco, em 1226, foram feitas tentativas para manter o seu corpo longe do público, por receio de que fosse roubado. Foi colocado numa jaula de ferro e enterrado sob a basílica, tendo sido descoberto apenas durante escavações, em 1818. Os restos mortais foram brevemente expostos em 1978, com a visita restrita a um público muito limitado. Esta é a sua primeira exposição pública completa.

Os restos mortais de São Francisco estarão em exibição até 22 de março, com visitas guiadas para os visitantes. A exposição dará aos visitantes a oportunidade de “redescobrir o legado de Francisco, um homem cuja mensagem de paz e fraternidade continua a tocar o coração da humanidade”, de acordo com o site da basílica.

Nascido em Assis, em 1181 ou 1182, Francisco era filho de um rico comerciante de tecidos e teve uma adolescência e juventude despreocupadas. Foi para a guerra aos 20 anos e esteve preso durante quase um ano. Foi libertado e ficou gravemente doente, um catalisador para uma grande mudança na sua vida.

Quando regressou a Assis, passou por uma mudança espiritual, renunciando às coisas mundanas e à riqueza da sua família. Ficou famoso por ter tirado as suas vestes na praça pública de Assis e abraçado uma vida de pobreza radical.

“O Santo de Assis ainda é uma dádiva para todos hoje”, considera o irmão Giulio Cesareo, porta-voz dos franciscanos em Assis, num anúncio online. “Mas, mesmo para aqueles que não são crentes, São Francisco é uma inspiração: a possibilidade concreta, historicamente comprovada, de uma vida humana que não se baseia na competição, mas na colaboração e no serviço mútuo”.

Temas: São francisco de assis Assis Italia Ossadas

Europa

Ossadas de São Francisco de Assis são exibidas ao público pela primeira vez

Há 36 min

GUERRA AO MINUTO | Zelensky elogia "firme decisão" da Bélgica de intercetar petroleiro da frota fantasma da Rússia

Há 48 min

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Há 2h e 36min
03:16

Líderes europeus reagem com "enorme preocupação" às imagens que chegam do Irão

Ontem às 12:15
Mais Europa

Mais Lidas

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

Ontem às 15:08

Portugueses (e não só) em Abu Dhabi receberam este aviso no telefone

Ontem às 14:05

Irão atacou estes oito países como retaliação ao ataque EUA/Israel (que fez "pelo menos 200 mortos")

Ontem às 13:44

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

Ontem às 19:00

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

27 fev, 20:25

Catarina e os amigos chegaram ontem ao Dubai e já querem sair. Pediram ajuda à embaixada de Portugal mas "ninguém atende"

Ontem às 23:17

Corpo encontrado: morreu o Líder Supremo do Irão

Ontem às 19:48

Há um pombal junto a uma creche no meio de Lisboa e a população não gosta

27 fev, 18:50

Os turistas já não aguentam mais. Está na hora de tornar as casas de banho dos hotéis privadas novamente

Ontem às 17:00

Visível em qualquer ponto da Terra: este sábado há um raro alinhamento de seis planetas

27 fev, 17:35

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

26 fev, 22:00

O homem que prometeu um luta dura com o Ocidente foi tramado pelo amor à bomba: Ali Khamenei (1939-2026)

Hoje às 03:41