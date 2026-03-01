Ossadas de São Francisco de Assis são exibidas ao público pela primeira vez

Há 36 min

Apelidado “Pobre Homem”, São Francisco de Assis é uma das figuras mais veneradas da história católica romana e também é comemorado por muitas igrejas anglicanas e algumas luteranas

Os restos mortais de São Francisco de Assis foram exibidos ao público pela primeira vez, marcando os 800 anos da morte do santo.

O esqueleto foi exumado do sarcófago, na cripta da Basílica de São Francisco de Assis, na cidade de Assis, centro da Itália, numa manhã de sábado.

Os ossos foram então dispostos sobre uma mesa na cripta, antes de serem transferidos para a igreja inferior da basílica. Mais tarde, naquele dia, cerca de 300 frades participaram de uma solene celebração das Vésperas na igreja inferior, informou a basílica num comunicado.

Frade italiano do século XIII, Francisco é o santo padroeiro da Itália e foi o fundador da ordem franciscana dos Frades Menores.

Apelidado de Poverello (“Pobre Homem”), São Francisco de Assis é uma das figuras mais veneradas da história católica romana e também é comemorado por muitas igrejas anglicanas e algumas luteranas. Milhares de seguidores foram atraídos pelo santo, por causa do seu carisma, do seu zelo evangélico e do seu compromisso com a pobreza e a caridade.

Visitantes fazem fila para ver os ossos de São Francisco na basílica. (Gregorio Borgia/AP)

Em 1979, Francisco foi reconhecido pelo Papa João Paulo II como o santo padroeiro da ecologia e também é reverenciado como o santo padroeiro dos animais. O falecido Papa Francisco adotou o seu nome devido ao seu compromisso com a pobreza, a paz e a natureza, e usou um poema do santo como título do seu importante documento sobre o ambiente. O falecido Papa também se inspirou nos esforços de pacificação do santo. Em 1219, durante as cruzadas, São Francisco encontrou-se com o sultão al-Kamil do Egito, numa tentativa de trazer a paz.

Após a morte de São Francisco, em 1226, foram feitas tentativas para manter o seu corpo longe do público, por receio de que fosse roubado. Foi colocado numa jaula de ferro e enterrado sob a basílica, tendo sido descoberto apenas durante escavações, em 1818. Os restos mortais foram brevemente expostos em 1978, com a visita restrita a um público muito limitado. Esta é a sua primeira exposição pública completa.

Os restos mortais de São Francisco estarão em exibição até 22 de março, com visitas guiadas para os visitantes. A exposição dará aos visitantes a oportunidade de “redescobrir o legado de Francisco, um homem cuja mensagem de paz e fraternidade continua a tocar o coração da humanidade”, de acordo com o site da basílica.

Nascido em Assis, em 1181 ou 1182, Francisco era filho de um rico comerciante de tecidos e teve uma adolescência e juventude despreocupadas. Foi para a guerra aos 20 anos e esteve preso durante quase um ano. Foi libertado e ficou gravemente doente, um catalisador para uma grande mudança na sua vida.

Quando regressou a Assis, passou por uma mudança espiritual, renunciando às coisas mundanas e à riqueza da sua família. Ficou famoso por ter tirado as suas vestes na praça pública de Assis e abraçado uma vida de pobreza radical.

“O Santo de Assis ainda é uma dádiva para todos hoje”, considera o irmão Giulio Cesareo, porta-voz dos franciscanos em Assis, num anúncio online. “Mas, mesmo para aqueles que não são crentes, São Francisco é uma inspiração: a possibilidade concreta, historicamente comprovada, de uma vida humana que não se baseia na competição, mas na colaboração e no serviço mútuo”.