Piscinas descobertas de São Brás de Alportel encerradas por contaminação da água

Agência Lusa , MM
Há 1h e 29min
Piscina (Freepik)
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Análises confirmaram a existência de contaminação por estafilococos, divulgou a própria autarquia

As piscinas descobertas da vila de São Brás de Alportel estão encerradas temporariamente, desde sábado, depois de análises à água terem confirmado a existência de contaminação por estafilococos, divulgou a autarquia do distrito de Faro.

Numa informação divulgada nas redes sociais, o município diz ter decretado o encerramento temporário ao público do complexo depois de, “no âmbito do controlo regular da qualidade da água balnear”, as análises microbiológicas terem detetado a presença de “valores de estafilococos acima dos valores de referência”.

Foram adotados os procedimentos protocolados pelas autoridades de saúde para casos de contaminação da água das piscinas por estafilococos e o espaço vai ficar encerrado até novas análises confirmarem a inexistência de valores prejudiciais para a saúde dos utilizadores, justificou o município.

A autarquia garantiu que a prioridade é a segurança dos utentes e adiantou que, “além do controlo e tratamento regular do equipamento”, foram também “reforçadas as ações de manutenção e realizadas novas análises laboratoriais para garantir o restabelecimento da qualidade da água e a reabertura do espaço em total segurança” para os banhistas.

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A Câmara de São Brás de Alportel esclareceu que a “reabertura será comunicada logo que estejam reunidas todas as condições” de segurança nas piscinas descobertas da vila serrana algarvia, mas sem estimar uma data para voltar a abrir as portas do equipamento ao público.

O Complexo de Piscinas Municipais Descobertas de São Brás de Alportel foi construído em 1989, constituindo o núcleo mais antigo do Parque de Desporto Municipal.

As piscinas estão em funcionamento durante o período de verão e até ao dia 13 de setembro.

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Temas: São Brás de Alportel Piscinas Estafilococos
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