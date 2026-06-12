Vai aos Santos Populares? Não saia de casa sem ler este guia: transportes, ruas cortadas e dicas de segurança

Há 1h e 20min

Lisboa volta a vestir-se de festa para a noite de Santo António, com transportes reforçados, marchas populares na Avenida da Liberdade e arraiais espalhados pelos bairros mais tradicionais da cidade. Mas, antes de se juntar aos milhares de festeiros que prometem encher as ruas até de madrugada, conheça os condicionamentos de trânsito, os horários especiais e alguns cuidados para aproveitar a noite em segurança

Cheira a sardinha assada, os manjericos já ocupam as bancas e as marchas voltam a descer a Avenida da Liberdade. Lisboa prepara-se para aquela que é, para muitos, a noite mais aguardada do ano. Mas antes de se juntar à festa, convém saber como circular pela cidade e que alternativas existem para regressar a casa.

Entre arraiais, bifanas, música popular e milhares de pessoas nas ruas até de madrugada, várias empresas de transportes vão reforçar a operação na noite de 12 para 13 de junho. Já quem optar por levar o carro até ao centro da cidade terá de contar com vários condicionamentos de trânsito.

Comboios, metro e barcos reforçados

Os transportes públicos voltam a ser a opção mais recomendada para quem quer aproveitar a festa sem preocupações.

A CP vai reforçar a circulação nas linhas de Sintra, Cascais e Azambuja. Na linha de Sintra, além da oferta habitual, haverá comboios adicionais entre o Rossio e Sintra ao longo de toda a madrugada, com partidas às 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00 e 05:30.

Já quem precisar de regressar à Linha de Cascais contará com ligações especiais entre o Cais do Sodré e Cascais às 02:30, 03:30 e 04:30. Na Linha da Azambuja, haverá comboios entre Santa Apolónia e Azambuja às 01:30 e às 03:30.

Também as ligações fluviais da Transtejo/Soflusa terão um reforço especial. Os barcos entre o Terreiro do Paço e o Barreiro e entre o Cais do Sodré e Cacilhas vão circular até às 03:00.

No Metropolitano de Lisboa, a operação prolonga-se igualmente até às 03h00. Os comboios circularão com seis carruagens em todas as linhas e os intervalos médios serão de cerca de 12 minutos. A empresa alerta, no entanto, que os últimos comboios partem das estações terminais às 03h00, pelo que poderão não estar asseguradas todas as correspondências.

Há ainda uma exceção importante para quem pretende assistir ao desfile das Marchas Populares na Avenida da Liberdade: a estação Avenida encerrará às 19h30.

Atenção: há vários cortes no trânsito

Para quem continua a preferir o carro, o melhor é preparar-se para algumas limitações. A partir das 18h00, a Avenida da Liberdade, onde se realiza o tradicional desfile das Marchas Populares, ficará cortada ao trânsito.

As restrições vão estender-se também à Rua Braamcamp, Rua Duque de Palmela e à rotunda do Marquês de Pombal, incluindo as avenidas de ligação, António Augusto de Aguiar e Fontes Pereira de Melo.

Já os acessos às zonas da Sé, Alfama, Graça e Mouraria estarão condicionados, uma vez que estes bairros concentram alguns dos arraiais mais procurados da cidade e são, todos os anos, palco de grandes enchentes.

Apesar do apelo ao uso dos transportes públicos, a EMEL lembra que existem parques de estacionamento nas imediações dos principais arraiais. Os chamados Parques Navegante serão gratuitos para os clientes com cartão Navegante ativo e registado entre as 07h30 de 12 de junho e as 21h00 de 13 de junho, permitindo deixar o carro e continuar a viagem de transportes.

Onde ficam os arraiais mais concorridos?

Há festa um pouco por toda a cidade, mas há bairros que, ano após ano, continuam a atrair milhares de pessoas na noite de Santo António.

Em Alfama, as ruas estreitas voltam a encher-se de visitantes, música popular e do cheiro a sardinha acabada de sair da brasa. Na Bica, os bailaricos prolongam-se pela noite dentro e atraem sobretudo os mais jovens, enquanto a Mouraria mantém viva uma das tradições mais antigas dos Santos Populares.

Já a Graça, com os seus miradouros e ruas decoradas, continua a ser um dos locais preferidos de quem procura viver a festa com vista sobre a cidade. O Arraial da Vila Berta, que se tornou um dos mais concorridos de Lisboa, é hoje paragem obrigatória para muitos lisboetas e visitantes.

Também Madragoa, Alcântara, Benfica, Carnide e Campo de Ourique prometem muita animação, com concertos, petiscos e música popular até altas horas.

O desfile das Marchas Populares na Avenida da Liberdade. arranca às 21:00 e prolonga-se pela madrugada, numa das tradições mais acarinhadas pelos lisboetas.

Este ano, vão desfilar as marchas do Alto do Pina, Penha de França, Bela Flor-Campolide, Mouraria, Bairro da Boavista, Graça, Alfama, Bica, Ajuda, Marvila, Alcântara, Beato, Castelo, Benfica, Olivais, Carnide, Madragoa, São Vicente, Bairro Alto e São Domingos de Benfica. Antes das marchas a concurso, desfilam ainda a Marcha Convidada, a Marcha Infantil das Escolas de Lisboa, a Marcha Infantil, a Marcha dos Mercados e a Marcha Santa Casa.

São Pedro vai dar dar uma ajuda à festa

Ao que tudo indica, São Pedro não deverá estragar a festa. A previsão aponta para uma noite de Santo António com céu limpo e, depois de um dia quente, as temperaturas deverão descer gradualmente ao longo da noite, mas manter-se relativamente agradáveis, com valores acima dos 20 graus em muitos pontos da região de Lisboa.

Por isso, para quem tenciona ficar até de madrugada, um casaco leve deverá ser suficiente. E, se a tradição manda oferecer um manjerico e cantar até nascer do sol, este ano tudo indica que o tempo estará do lado dos festeiros.

Há alguns cuidados que convém não esquecer

Carteira, telemóvel e documentos deverão ser mantidos sempre debaixo de olho, sobretudo nas zonas mais concorridas e nos momentos de maior afluência. Mas os cuidados não se ficam por aí.

Em plena época de festas populares, a PSP tem vindo a alertar para o risco associado às chamadas drogas da violação, substâncias que podem ser colocadas em bebidas e que, em alguns casos, são praticamente indetetáveis por não terem cor, cheiro ou sabor.

Por isso, a recomendação passa por não perder o copo de vista, evitar aceitar bebidas de desconhecidos e, sempre que possível, acompanhar a preparação da bebida. Caso sinta um mal-estar súbito, tonturas ou desorientação, ou se notar sintomas semelhantes em alguém próximo, o conselho é pedir ajuda de imediato e contactar as autoridades ou os serviços de emergência.

Numa noite em que os brindes se sucedem entre cervejas e sangrias, convém também não esquecer a água e evitar pegar no carro se o álcool fizer parte da festa.

Levar uma bateria portátil para o telemóvel, combinar um ponto de encontro com amigos e ter previamente definido como regressar a casa são outros cuidados que podem fazer a diferença numa das noites mais concorridas do ano.