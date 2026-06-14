MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Santos Populares: GNR detém 66 condutores embriagados em quatro horas nas vias de acesso a Lisboa

Agência Lusa , MCC
Há 56 min
Operação de fiscalização rodoviária da GNR
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Detidos conduziam com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l

A GNR deteve este domingo nas vias rápidas de acesso a Lisboa, em quatro horas, 66 pessoas por conduzirem embriagadas, mais do que numa ação similar realizada em 2025 a propósito dos Santos Populares da capital.

Segundo a GNR, entre as 04:00 e as 08:00, foram controlados 2.989 condutores no âmbito de uma "ação especial de fiscalização rodoviária" relacionada com as festas dos Santos Populares de Lisboa, tendo 264 apresentado excesso de álcool no sangue.

Destes, 66 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, o que constitui a prática do crime de condução em estado de embriaguez.

A ação decorreu na Ponte Vasco da Gama (Alcochete), na Autoestrada n.º 1 (A1) - Alverca, na A2 - Seixal, na A5 - Oeiras, na A8 - Loures, e no Itinerário Complementar n.º 20 (IC20) - Almada, nos distritos de Setúbal e Lisboa.

Em 13 de junho de 2025, 47 pessoas tinham sido detidas por conduzirem embriagadas numa operação realizada nas mesmas vias rápidas entre as 03:00 e as 07:00, com a qual fonte da GNR disse à Lusa que a ação que decorreu este domingo de manhã é comparável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na altura, foram controlados 2.598 condutores, segundo o comunicado então divulgado pela força policial.

"A condução sob efeito do álcool afeta significativamente a capacidade de perceção, avaliação do risco, tempo de reação e controlo do veículo, constituindo um dos fatores mais frequentemente associados aos acidentes rodoviários mais graves", alertou a GNR.

Na operação realizada este ano, foram ainda detidas mais sete pessoas por conduzirem sem habilitação legal e cinco por outros ilícitos, entre as quais um homem de 36 anos "sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu" para cumprir pena por tráfico de droga.

"Foram ainda elaborados 236 autos de notícia por contraordenações rodoviárias", acrescentou a GNR.

No total, foram mobilizados 164 militares para esta operação, coordenada pela Unidade Nacional de Trânsito.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Santos Populares Condutores embriagados GNR
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Santos Populares: GNR detém 66 condutores embriagados em quatro horas nas vias de acesso a Lisboa

Há 56 min

Europeus canoagem: Norberto Mourão tricampeão da Europa em VL2 200 metros

Há 2h e 38min

Roubo à mão armada em Lisboa rende cerca de 100 mil euros em joias. Suspeitos fugiram num carro roubado

Há 3h e 7min
03:05

Termómetros caem já na próxima semana e alguns aguaceiros serão "uma excelente rega para minimizar o risco de incêndio"

Hoje às 08:58
Mais País

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

Ontem às 15:00

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41

O avião do Papa foi impedido de descolar. Depois, o Rei de Espanha interveio para ajudar - e a CNN estava lá

Ontem às 12:11

Depois do calor, chegam as trovoadas: IPMA coloca quatro distritos sob aviso

12 jun, 10:05

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

Ontem às 17:07

Alfama é a grande vencedora da edição de 2026 das Marchas Populares de Lisboa

Ontem às 08:10

O mundo prepara-se para um "super El Niño" e isto é o que podemos esperar para Portugal

12 jun, 19:50

É oficial: reclusos vão passar a limpar matas para prevenir incêndios

12 jun, 16:01

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

Ontem às 10:08

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

Yoon Suk-yeol, ex-líder sul-coreano, condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

12 jun, 07:20

À noite, enormes predadores vagueiam pelas ruas destas cidades

Ontem às 19:00