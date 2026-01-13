Incêndio em lar de idosos em Santo Tirso obriga à retirada de 81 utentes

Daniela Rodrigues
Há 2h e 50min
Bombeiros (Getty Images)

Causas do fogo estão a ser apuradas pelas entidades competentes

Um incêndio deflagrou, na noite desta segunda-feira, na lavandaria de um lar de idosos em Santo Tirso, obrigando à evacuação de 81 utentes. 

O alerta foi dado cerca das 22:45. As chamas tiveram origem na área da lavandaria da instituição, levando à ativação imediata dos meios de socorro e à retirada preventiva de todos os residentes do edifício.

Do incidente resultaram dois feridos, ambos por inalação de fumos, que receberam assistência médica no local. Não há registo de feridos graves.

Por razões de segurança, os utentes foram temporariamente realojados no Pavilhão Municipal de Santo Tirso, onde ficam sob acompanhamento das autoridades e dos serviços de apoio social.

O incêndio foi rapidamente controlado pelos bombeiros, evitando a propagação a outras áreas do lar. As causas do fogo estão a ser apuradas pelas entidades competentes.

