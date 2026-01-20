Santarém: incêndio em prédio faz 14 vítimas por inalação de fumo, 13 transportadas ao hospital

Daniela Rodrigues
Há 47 min
incendio

A TVI e a CNN Portugal sabem que o fogo teve início no terceiro andar do edifício, estando ainda por apurar as causas do incêndio

Um incêndio deflagrou esta noite, pelas 21:00, num prédio em Santarém, tendo obrigado à retirada de mais de uma dezena de moradores. As 14 vítimas, entre elas um bombeiro, foram assistidas no local, todas por inalação de fumos, com 13 a serem depois transportadas ao hospital.

Na assistência às vítimas e no combate às chamas estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Santarém, Sapadores de Santarém, bem como das corporações de Almeirim e Alpiarça e ainda Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).

