Santarém: incêndio em prédio faz 14 vítimas por inalação de fumo, 13 transportadas ao hospital

Há 47 min

A TVI e a CNN Portugal sabem que o fogo teve início no terceiro andar do edifício, estando ainda por apurar as causas do incêndio

Um incêndio deflagrou esta noite, pelas 21:00, num prédio em Santarém, tendo obrigado à retirada de mais de uma dezena de moradores. As 14 vítimas, entre elas um bombeiro, foram assistidas no local, todas por inalação de fumos, com 13 a serem depois transportadas ao hospital.

A TVI e a CNN Portugal sabem que o fogo teve início no terceiro andar do edifício, estando ainda por apurar as causas do incêndio.

Na assistência às vítimas e no combate às chamas estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Santarém, Sapadores de Santarém, bem como das corporações de Almeirim e Alpiarça e ainda Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).