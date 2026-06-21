Homem salta com a filha de quatro anos do oitavo andar em Santarém

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De acordo com as autoridades, “ambos morreram após a queda”. O pai tinha antecedentes de violência doméstica

Um homem de 33 anos, com antecedentes de violência doméstica, e a filha menor morreram esta madrugada, após a queda do oitavo andar, em Santarém, disse à Lusa fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com a fonte, o alerta para o incidente foi dado cerca das 03:00 deste domingo, tendo sido acionada a PSP e posteriormente a Polícia Judiciaria, que se encontra com a investigação.

Segundo a fonte, e de acordo com testemunhos recolhidos pelas autoridades, “houve uma discussão e depois o adulto terá saltado da janela do oitavo andar onde vivia com a filha de 4 anos”.

O homem saltou de uma janela do 8.º andar com a criança nos braços, após uma discussão com a sua companheira. Os dois foram encontrados em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local.

O casal tinha antecedentes relacionados com violência doméstica, existindo processos judiciais em curso. No local foram identificadas várias testemunhas que relataram ter ouvido uma discussão momentos antes da queda.

A ocorrência mobilizou meios de socorro e forças policiais, tendo a Polícia Judiciária comparecido no local e assumido a investigação para apurar todas as circunstâncias dos factos.