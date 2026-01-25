GNR detém estrangeiro por permanência ilegal e notifica seis em Fátima

Agência Lusa , AM
Há 41 min
GNR

A GNR realizou uma operação em Fátima, distrito de Santarém, que resultou na detenção de um estrangeiro por permanência ilegal e na notificação de seis cidadãos para abandono voluntário do país, visando prevenir o tráfico de humanos e garantir a segurança da população

A Guarda Nacional Republicana deteve uma pessoa por permanência ilegal e notificou seis para abandono voluntário do país, numa operação de fiscalização a cidadãos estrangeiros realizada quinta-feira em Fátima, distrito de Santarém.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém refere que realizou uma ação de fiscalização a cidadãos estrangeiros através do Destacamento Territorial de Tomar e da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR.

Durante a operação, que a polícia disse ter o objetivo de prevenir o tráfico de humanos, violação dos direitos humanos e a exploração laboral, foram fiscalizados 37 cidadãos estrangeiros.

Um dos estrangeiros foi detido “por permanência ilegal em território nacional” e foi presente ao tribunal judicial de Ourém, tendo sido emitido mandado de condução para um centro de acolhimento temporário.

O detido ficará, no máximo, 60 dias neste centro, enquanto aguarda a conclusão do processo de expulsão, explica a GNR.

Na ação, que contou com apoio de elementos da saúde pública de Ourém e de Leiria e da ação social da autarquia de Ourém, foram ainda emitidas seis notificações para abandono voluntário do território nacional e seis autos de contraordenação por excesso de permanência.

No seguimento destas operações, que reivindicam assegurar o cumprimento das normas legais relativas à entrada e permanência em território nacional, a GNR alertou para a denúncia de situações suspeitas de tráfico de humanos junto das autoridades policiais, “por forma a garantir a proteção e segurança” das populações mais vulneráveis a este tipo de crime.

Temas: Santarém Detido Fátima GNR

Crime e Justiça

Homem com pulseira eletrónica tenta atacar ex-companheira em Vila Franca de Xira

Há 8 min

GNR detém estrangeiro por permanência ilegal e notifica seis em Fátima

Há 41 min

Homem em situação de sem-abrigo detido por furtar malas no aeroporto de Lisboa e viatura da Câmara

Há 49 min

Dois homens detidos no Algarve com mais de uma tonelada de tabaco ilegal

Há 57 min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

Ontem às 15:23

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Ontem às 09:01

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

Ontem às 17:59

"Foi embaraçoso para todos": DJ conta como foi o momento da dança de Brooklyn Beckham e a mãe no casamento

Ontem às 11:26

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Trump revela novos detalhes sobre a arma secreta usada para capturar Nicolás Maduro

Ontem às 18:37

Dormir mais por antecipação ajuda quando se dorme pouco? Eis como funciona o sleep banking

Ontem às 16:00

Megaoperação conjunta da PJ, Força Aérea e Marinha captura mais de 8 toneladas de cocaína e detém 4 traficantes de droga em pleno oceano Atlântico

Ontem às 20:17

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

23 jan, 07:00

Alex Pretti, 37 anos, enfermeiro, americano: este foi o homem baleado pelos agentes federais em Minneapolis

Ontem às 22:07

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

Ontem às 08:11

Cansadas da IA, as pessoas estão a apostar num estilo de vida analógico

Ontem às 11:00