FC Porto
1'
0 - 0
Arouca

Homem raptou e violou outros dois homens a quem tentou extorquir dinheiro em Santarém

Agência Lusa , AG
Há 43 min
Polícia Judiciária

Levou-os para lhes extorquir elevadas quantias de dinheiro, mas uma das vítimas conseguiu fugir

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 46 anos suspeito dos crimes de violação agravada, rapto e ofensa à integridade física contra dois homens, de 36 e 56 anos, em Santarém, informou hoje aquela força policial.

Segundo a PJ, ao longo de três dias, o arguido transportou as vítimas para locais isolados, onde lhes terá atentado contra a liberdade pessoal, sexual e integridade física, com o objetivo de lhes extorquir elevadas quantias de dinheiro.

Os factos agora investigados ocorreram entre 20 e 22 de fevereiro, em Santarém, num contexto associado à alegada atividade criminosa do suspeito, designadamente ao tráfico de droga.

De acordo com o comunicado, "uma das vítimas conseguiu libertar-se e pediu auxílio a desconhecidos, que alertaram a Guarda Nacional Republicana (GNR)". Face às lesões corporais graves que apresentava, foi conduzida ao Serviço de Urgência do Hospital de Santarém, onde recebeu assistência médica.

A Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo deslocou-se ao hospital, tendo desenvolvido diligências urgentes em articulação com a GNR e o Ministério Público (MP) de Santarém.

A nota refere ainda que o MP emitiu um mandado de detenção, que a PJ executou de imediato.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito às medidas de coação de prisão preventiva e proibição de contactos com os ofendidos e com quaisquer testemunhas, refere ainda a Polícia Judiciária.

Temas: Santarém Crime Rapto Polícia Judiciária

Crime e Justiça

Guimarães: jovem abusava das duas irmãs de cinco anos quando tomava conta delas

Há 39 min

Homem raptou e violou outros dois homens a quem tentou extorquir dinheiro em Santarém

Há 43 min

Areeiro constituído arguido por desrespeitar suspensão de escavação de inertes

Há 3h e 34min

"Foram confessando os factos" em tribunal. Quatro falsos PJ que assaltaram empresários condenados a penas de prisão efetivas

Hoje às 14:09
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

Ontem às 16:32

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Ontem às 06:53

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

Ontem às 22:00

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

25 fev, 21:37

Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Hoje às 00:02

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

Ontem às 20:40

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

25 fev, 18:52

Da "pobreza dramática" em Portugal à homenagem de Obama: este é o português que agora é alvo do FBI

Hoje às 08:00

A arrogância dos EUA pode levar a uma catástrofe no Irão

Ontem às 19:35

Descida de juros volta a fazer cair prestação a pagar ao banco, mas há quem tenha a fatura agravada

Hoje às 07:00

Não se sabe se correu risco de vida: Mike Fincke revela mais ou menos porque teve de regressar subitamente do Espaço

Ontem às 10:26

Sorteio feito: Sporting contra o Bodø/Glimt - se passar tem Arsenal, Leverkusen, Atleti, Spurs, Barça e Newcastle no caminho

Hoje às 11:12