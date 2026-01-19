PJ detém suspeito de esfaquear três pessoas em Santa Maria da Feira

Agência Lusa , AM
Há 23 min
Polícia Judiciária

Vítimas estão internadas mas não correm perigo de vida

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 25 anos, suspeito de ter esfaqueado três pessoas num bar em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Em comunicado, a PJ descreve que o detido é suspeito da prática de três crimes de homicídio, na sua forma tentada, ocorridos no sábado.

“Na origem dos crimes terá estado uma altercação entre grupos de jovens que se encontravam naquele local, tendo o arguido, com recurso a uma navalha, provocado diversos ferimentos nas vítimas”, lê-se no comunicado.

As vítimas, com idades entre os 30 e os 35 anos, tiveram de receber tratamento hospitalar, encontrando-se livres de perigo.

Segundo a PJ, o agressor e vítimas não se conheciam, pelo que os motivos da agressão deverão cingir-se ao desentendimento verificado na altura.

A detenção ocorreu na sequência das diligências de recolha de prova desencadeadas logo após o crime, tendo a PJ contado com a colaboração da GNR.

Sem especificar dia, a PJ informa que o arguido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Temas: Santa Maria da Feira Aveiro Polícia Judiciária

Crime e Justiça

PJ detém suspeito de esfaquear três pessoas em Santa Maria da Feira

Há 23 min

Confrontos antes do Vitória-FC Porto levam à detenção de 36 adeptos

Há 27 min

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Há 53 min

Corpo de homem vítima de homicídio retirado de poço junto à Estrada Nacional 2

17 jan, 20:14
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Hoje às 02:52

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Ontem às 08:00

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Ontem às 17:39

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27

André Ventura canta esta noite vitória onde o Chega nunca ganhou

Ontem às 22:15