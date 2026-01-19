PJ detém suspeito de esfaquear três pessoas em Santa Maria da Feira

Há 23 min

Vítimas estão internadas mas não correm perigo de vida

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 25 anos, suspeito de ter esfaqueado três pessoas num bar em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Em comunicado, a PJ descreve que o detido é suspeito da prática de três crimes de homicídio, na sua forma tentada, ocorridos no sábado.

“Na origem dos crimes terá estado uma altercação entre grupos de jovens que se encontravam naquele local, tendo o arguido, com recurso a uma navalha, provocado diversos ferimentos nas vítimas”, lê-se no comunicado.

As vítimas, com idades entre os 30 e os 35 anos, tiveram de receber tratamento hospitalar, encontrando-se livres de perigo.

Segundo a PJ, o agressor e vítimas não se conheciam, pelo que os motivos da agressão deverão cingir-se ao desentendimento verificado na altura.

A detenção ocorreu na sequência das diligências de recolha de prova desencadeadas logo após o crime, tendo a PJ contado com a colaboração da GNR.

Sem especificar dia, a PJ informa que o arguido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.