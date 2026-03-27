Homem morre em Vinhais após telhado de estábulo cair

Agência Lusa , AM
Há 1h e 49min
Bombeiros (Getty Images)

Alerta foi dado cerca das 19:30

Um homem, de 62 anos, morreu ao início da noite de quinta-feira, na aldeia de Santa Cruz, no concelho de Vinhais, depois do telhado de um estábulo lhe ter caído em cima, adiantou esta sexta-feira o comandante dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante Carlos Ferreira explicou que a vítima, juntamente com um familiar, andaria a tirar estrume do estábulo, com um trator, quando terá danificado parte da infraestrutura. Os dois homens estariam a resolver o problema, quando o telhado lhes caiu em cima.

O acidente acabou por matar o homem de 62 anos e deixar ferido com gravidade o outro, de 53 anos.

A fonte disse que ainda foi acionado o helicóptero do INEM, sedeado em Macedo de Cavaleiros, mas o ferido acabou por ser transportado de ambulância para o hospital de Bragança. 

O alerta foi dado cerca das 19:30.

Temas: Santa Cruz Bombeiros Vinhais Mortos

País

Incêndio destrói três veículos e causou danos em oficina em Alcácer do Sal

Há 19 min

Ficou a cuidar do neto da mulher e abusou do menino de dois anos. Foi detido pela PJ

Há 27 min

Entrada de água a bordo de navio-hotel obriga a retirar quase 100 passageiros no Douro

Há 37 min

Ministério exonerou professor de Moral condenado por abusos sexuais em Famalicão

Há 1h e 40min
Mais País

Mais Lidas

Morreu Noelia Castillo, a jovem paraplégica que esperou 601 dias pela eutanásia

Ontem às 19:43

Subida galopante dos combustíveis abranda na próxima semana. Gasóleo deve aumentar muito pouco e gasolina até pode descer

Ontem às 08:00

Anos depois da ajuda na Ucrânia, a Rússia está a retribuir o favor ao Irão

Ontem às 08:55

"Impasse não é favorável à Rússia". Como a Ucrânia está a "moer" a nova ofensiva russa

Ontem às 07:00

Filho ajudou a encontrar os corpos: francês mata namorada e ex-mulher depois de percorrer 1.100 quilómetros até Bragança

Ontem às 09:50

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

25 mar, 07:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Trump está perplexo por o Irão não pôr fim à guerra que ele próprio começou

Ontem às 17:50

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

25 mar, 12:25

Europa arrisca-se a ficar "no centro da crise energética" e Portugal "tem sido muito lento a tomar medidas"

Hoje às 07:00

Petróleo desce ligeiramente após novas declarações de Trump: preços hora a hora para seguir aqui

Ontem às 18:18

Arqueólogo poderá ter descoberto os restos mortais de D’Artagnan

Ontem às 20:18