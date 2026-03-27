Homem morre em Vinhais após telhado de estábulo cair

Há 1h e 49min

Alerta foi dado cerca das 19:30

Um homem, de 62 anos, morreu ao início da noite de quinta-feira, na aldeia de Santa Cruz, no concelho de Vinhais, depois do telhado de um estábulo lhe ter caído em cima, adiantou esta sexta-feira o comandante dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante Carlos Ferreira explicou que a vítima, juntamente com um familiar, andaria a tirar estrume do estábulo, com um trator, quando terá danificado parte da infraestrutura. Os dois homens estariam a resolver o problema, quando o telhado lhes caiu em cima.

O acidente acabou por matar o homem de 62 anos e deixar ferido com gravidade o outro, de 53 anos.

A fonte disse que ainda foi acionado o helicóptero do INEM, sedeado em Macedo de Cavaleiros, mas o ferido acabou por ser transportado de ambulância para o hospital de Bragança.

O alerta foi dado cerca das 19:30.