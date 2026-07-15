Mulher de 82 anos morre atropelada por camião em Matosinhos

Acidente ocorreu junto a uma rotunda
Uma mulher de 82 anos morreu esta quarta-feira em Santa Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos, após ter sido atropelado por camião, revelou à Lusa fonte da GNR.
O acidente ocorreu às 17:00, junto a uma rotunda, acrescentou a fonte da Guarda, que não confirmou que o veículo esteja em fuga, admitindo que o condutor possa não se ter apercebido do atropelamento.
Pelas 20:00 decorriam trabalhos de limpeza da via, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Matosinhos-Leça.