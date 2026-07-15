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Mulher de 82 anos morre atropelada por camião em Matosinhos

Agência Lusa , AG
Há 44 min
INEM
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Acidente ocorreu junto a uma rotunda

Uma mulher de 82 anos morreu esta quarta-feira em Santa Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos, após ter sido atropelado por camião, revelou à Lusa fonte da GNR.

O acidente ocorreu às 17:00, junto a uma rotunda, acrescentou a fonte da Guarda, que não confirmou que o veículo esteja em fuga, admitindo que o condutor possa não se ter apercebido do atropelamento.

Pelas 20:00 decorriam trabalhos de limpeza da via, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Matosinhos-Leça.

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Temas: Santa Cruz do Bispo Atropelamento Matosinhos Morte Idosa atropelada
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