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Menos prémios no Euromilhões fazem Estado perder 52 milhões em impostos em 2025

CNN Portugal , AM
Há 1h e 26min
Euromilhões (Benoit Doppagne/Belga Mag/AFP via Getty Images)

REVISTA DE IMPRENSA | Apesar da redução nos prémios distribuídos, a Santa Casa registou um lucro histórico

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A ausência de grandes prémios do Euromilhões em Portugal está a ter impacto direto nas receitas do Estado, noticia o Jornal de Notícias. Em 2025, a quebra de totalistas traduziu-se numa perda superior a 52 milhões de euros em imposto sobre prémios.

Há quase dois anos que não sai um primeiro prémio do Euromilhões em território nacional, o que levou a uma queda de 68% na receita fiscal associada a prémios acima de cinco mil euros: passou de 76 milhões em 2024 para apenas 24 milhões em 2025.

No total, o Estado arrecadou 861 milhões de euros com jogos sociais, menos 23 milhões do que no ano anterior. Ainda assim, a descida foi atenuada pelo aumento do número de apostas, que manteve estável a receita do imposto de selo sobre vendas, fixada em 135 milhões.

Apesar da redução nos prémios distribuídos, a Santa Casa registou um lucro histórico. Em 2025, foram pagos 1,94 mil milhões de euros aos jogadores, ligeiramente abaixo dos anos anteriores.

O número de grandes vencedores também caiu para mínimos desde 2017, com 44 prémios acima de um milhão de euros, menos 20 do que em 2024.

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As verbas distribuídas a entidades públicas aumentaram, com 702 milhões de euros atribuídos a vários ministérios, refletindo o peso crescente das apostas face à quebra nos prémios.

Temas: Santa Casa Jogos da Sorte Euromilhões
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