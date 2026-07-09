É falso que a jornalista Sandra Felgueiras foi detida por promover plataforma online que promete lucros milionários

Há 1h e 22min

Publicação dava conta de uma partilha falsa

Ao contrário do que está a ser promovido em dezenas de anúncios no X, a jornalista Sandra Felgueiras não foi detida à saída da SIC, alegadamente após ter promovido uma plataforma de criptoativos - a “notícia” e os anúncios são fraudulentos.

Alegação: “Sandra Felgueiras foi detida por dizer a verdade. (...) Luís Mira Amaral saiu do estúdio a correr após o escândalo.”

Nos últimos dias circulam dezenas de anúncios no X, antigo Twitter, com imagens de uma alegada entrevista no Jornal da Noite, da SIC, no qual teriam estado presentes o pivô Rodrigo Guedes de Carvalho, a jornalista de investigação Sandra Felgueiras, da TVI, e o ex-ministro de vários governos do PSD, Luís Mira Amaral: https://archive.ph/F1Qya, https://archive.ph/2YoNq, https://archive.ph/yyYcA e https://archive.ph/9Gje5 (exemplos).

Quando os links dos anúncios funcionam e não ligam a páginas na Amazon, direcionam para uma alegada página da SIC onde se explica o alegado contexto das imagens e se acrescenta que “Sandra Felgueiras foi detida por dizer a verdade”, acusada “de difamação contra uma instituição financeira” por Mira Amaral, apresentado como “rosto da elite financeira do país e antigo presidente do Banco BIC Português”: https://archive.ph/31NjD.

Segundo a página, “ninguém esperava que a conversa terminasse em escândalo, com o banqueiro a fugir do estúdio e Sandra Felgueiras a ser detida à saída apenas 40 minutos depois”, tendo o vídeo da entrevista sido alegadamente “proibido por ordem judicial”.

Factos: os anúncios e a alegada notícia são falsos e fazem parte de um esquema para promover uma plataforma de criptoativos

A análise dos anúncios e das páginas de destino permite perceber que se trata de mais uma campanha publicitária fraudulenta que promove esquemas de enriquecimento rápido através de plataformas de compra e venda de criptoativos, neste caso a Garlenix: https://archive.ph/31NjD.

Não só a jornalista Sandra Felgueiras trabalha na TVI, uma estação concorrente da SIC, o que torna altamente improvável a sua presença no Jornal da Noite, da SIC, como não existe qualquer notícia da sua detenção após passar pelo canal concorrente.

Além disso, o alegado artigo da SIC sobre “o escândalo”, com a assinatura “Rodrigo Guedes de Cavalho”, apresenta várias imagens do episódio claramente geradas por Inteligência Artificial (IA) e está publicado em domínios suspeitos como surecleancars.com e makeitwithplastics.com, sem qualquer relação com as páginas oficiais da SIC.

Em alguns casos, até há anúncios no X que mudam a referência na imagem para o canal irlandês RTÉ One (https://archive.ph/N8h3p), em vez da SIC, mas o objetivo continua a ser o mesmo: fazer crer que a jornalista da TVI foi à SIC promover um “sistema automático de negociação baseado em inteligência artificial”.

“Conheço pessoas que começaram a ganhar dinheiro sem créditos, sem intermediários, sem o vosso banco. (...) As pessoas ganham entre 280 e 470 euros por mês. Sabe perfeitamente do que estou a falar, não sabe, senhor Mira Amaral? Estou a falar da plataforma Garlenix. (...) Depositei 200 euros. Um mês depois, tinha 1750 euros na conta”, descreve a notícia falsa.

Quem seguir os links disponíveis é reencaminhado para um formulário da dita Garlenix onde uma “consultora pessoal” chamada Charlotte pede dados como nacionalidade, país de residência, grupo etário, situação profissional e se o interessado “tem uma conta bancária portuguesa para eventuais transferências e pagamentos”: https://archive.ph/lGqvR.

No final do processo é necessário preencher um formulário com nome, apelido, email e um número de telefone, passo que a Lusa Verifica não completou.

Nas últimas horas, vários dos anúncios detectados na quarta e na quinta-feira já foram removidos pelo X, mas quem usa esta plataforma continua a deparar-se com dezenas de anúncios do mesmo tipo, promovidos por contas falsas criadas propositadamente para promover esta fraude, como denunciam vários utilizadores: https://archive.ph/4UTtk e https://archive.ph/rl0OH (exemplos)

Pesquisas no X pela marca Garlenix também mostram que a fraude está a circular há semanas, em vários países, igualmente com a utilização abusiva da imagem de várias figuras públicas e de órgãos de comunicação social internacionais (https://archive.ph/wNrCW), como também têm denunciado outros utilizadores desta rede social: https://archive.ph/UbcKb e https://archive.ph/27WYr.

Esse facto também pode ser comprovado através da consulta ou arquivamento dos endereços apontados pelos anúncios mas sem os elementos que os relacionam com a atual campanha de anúncios para utilizadores portugueses, o que revela páginas em italiano e polaco, por exemplo: https://archive.ph/aLNqh e https://archive.ph/C8H6o.

Este tipo de fraudes com alegados escândalos em programas de televisão e com a utilização fraudulenta da imagens de figuras públicas nacionais é recorrente, como a Lusa Verifica já denunciou em várias ocasiões: https://archive.ph/dc1Um, https://archive.ph/x0Ltf e https://archive.ph/5kigW (exemplos).

Contraditório: visados desconheciam a fraude

A Lusa Verifica alertou as figuras públicas visadas, que desconheciam a fraude, no caso do ex-ministro Mira Amaral porque não usa o X. “Não tinha conhecimento de nada disto e vou pensar no que fazer”, disse.

A jornalista Sandra Felgueiras também ainda não conhecia este caso em concreto, mas contou que já fez queixa de vários semelhantes depois de ser alertada por familiares e amigos, e aproveitou para tornar a situação pública nas suas redes sociais.

“Há um ano que vários criminosos usam abusivamente a minha imagem para os mais diversos fins. Até 'bitcoins' andaram a vender usando a minha imagem e voz com recurso à inteligência artificial. Aos autores, aviso que já apresentei queixa à Polícia Judiciária".

"Aos possíveis leitores que vejam e acreditam, deixo o alerta: não sou eu!”, escreveu a jornalista no Instagram e no Facebook: https://archive.ph/pMSgy e https://archive.ph/w7gOv.

Por seu lado, a SIC explicou que está a investigar o caso e deverá publicar uma verificação de factos na página da SIC Verifica (https://sicnoticias.pt/sicverifica) na sexta-feira.

Avaliação Lusa Verifica: Falso

É falso que a jornalista Sandra Felgueiras, da TVI, tenha sido detida à saída da SIC, após alegadamente ter divulgado uma plataforma de compra e venda de criptoativos, durante uma entrevista em que também teria estado presente o ex-ministro e ex-banqueiro Mira Amaral.

Ambos os visados desconheciam a fraude e no caso de Sandra Felgueiras já foi apresentada queixa à PJ. À semelhança de casos anteriores, os anúncios no X e as alegadas notícias recorrem a narrativas falsas e a imagens de figuras públicas geradas por IA para promoverem esquemas fraudulentos de enriquecimento rápido.