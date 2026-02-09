Primeira-ministra do Japão conquista maioria histórica em eleições antecipadas

Há 2h e 13min

O partido da primeira-ministra conservadora do Japão está a caminho de assegurar uma larga maioria numa eleição antecipada realizada no domingo

A primeira-ministra conservadora do Japão, Sanae Takaichi, alcançou uma vitória esmagadora numa eleição antecipada no domingo, marcando uma reviravolta histórica para o seu partido, que vinha a perder apoio eleitoral nos últimos anos — até à sua chegada à liderança.

Desde que foi eleita há pouco mais de quatro meses — tornando-se a primeira mulher a liderar o Japão, num país onde os homens dominaram durante décadas a política — Takaichi tem registado níveis de aprovação muito elevados e recebeu um apoio entusiástico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Conquistou muitos eleitores com a sua conhecida ética de trabalho, uma utilização eficaz das redes sociais e carisma, evidenciado em momentos virais, como uma recente sessão improvisada de percussão com o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung — gerando um entusiasmo público não visto desde o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe.

A convocação de eleições antecipadas foi um risco. Mas Takaichi esperava transformar a sua popularidade pessoal num mandato mais forte para o Partido Liberal Democrata (LDP), que tem sido fragilizado nos últimos anos por um escândalo relacionado com o uso indevido de fundos políticos.

A sua jogada arriscada valeu a pena. O LDP conquistou mais de 310 dos 465 lugares na câmara baixa do parlamento japonês, marcando a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um único partido assegura uma maioria de dois terços. A coligação governamental no seu conjunto conquistou mais de 340 lugares.

De forma decisiva, a supermaioria de dois terços na câmara baixa permitirá ao partido de Takaichi ultrapassar votações na câmara alta do parlamento e propor alterações à Constituição.

Trump felicita

Numa entrevista à emissora pública NHK, Takaichi agradeceu aos eleitores que “enfrentaram o frio e caminharam por estradas cobertas de neve para exercer o seu voto”.

“Queria que os eleitores me dessem um mandato porque defendi uma política orçamental responsável e proativa que iria alterar significativamente a política económica e financeira”, acrescentou.

Numa publicação na rede social X, no domingo, Takaichi agradeceu a Trump pelo apoio manifestado no início do mês e afirmou que o potencial da aliança entre os Estados Unidos e o Japão era “ILIMITADO”.

Trump celebrou a vitória de Takaichi numa publicação nas redes sociais no domingo.

“Parabéns à primeira-ministra Sanae Takaichi e à sua coligação por uma VITÓRIA ESMAGADORA nesta votação tão importante. É uma líder altamente respeitada e muito popular. A decisão ousada e sábia de Sanae de convocar eleições compensou em grande”, escreveu Trump.

O presidente norte-americano acrescentou que foi uma “honra” apoiar Takaichi e a sua coligação nas eleições.

O resultado notável de domingo significa também que o partido de Takaichi e o seu parceiro de coligação, o Partido da Inovação do Japão, terão números suficientes para presidir a todas as comissões da câmara baixa.

O resultado eleitoral dará a Takaichi um novo mandato para enfrentar desafios como o rápido envelhecimento da população japonesa, o aumento do custo de vida, a fraqueza do iene e o deteriorar das relações com a China.

Os mercados reagiram positivamente, com o índice Nikkei a subir mais de quatro por cento durante a manhã.

Colocar a liderança em risco

Takaichi, uma política de longa data, ascendeu ao topo da política japonesa no outono passado, depois de o seu antecessor, Shigeru Ishiba, se ter demitido sob pressão do próprio partido, após uma série de derrotas eleitorais do LDP.

Venceu a presidência do LDP a 4 de outubro, à terceira tentativa, e foi eleita primeira-ministra a 21 de outubro — um triunfo surpreendente num sistema político profundamente patriarcal.

Um eleitor deposita o boletim de voto numa mesa de voto da eleição para a câmara baixa, em Tóquio, no domingo. Louise Delmotte/AP

A decisão de dissolver o parlamento três meses depois, afirmou numa conferência de imprensa a 19 de janeiro, foi uma decisão “profundamente pesada”, acrescentando que “ao fazê-lo, estou também a colocar o meu cargo de primeira-ministra em risco”.

Takaichi tem registado níveis de aprovação invulgarmente elevados durante o seu curto mandato, no qual se destacou pelas interações descontraídas e amigáveis com outros líderes mundiais.

Durante uma reunião com o presidente norte-americano apenas uma semana depois de assumir funções, Trump e Takaichi pareciam mais velhos amigos do que chefes de Estado.

“Ela é um encanto”, disse Trump a líderes empresariais após o encontro. “Fiquei a conhecê-la bastante bem num curto período de tempo.”

Dias antes das eleições, Trump deu o seu “apoio total” a Takaichi, escrevendo numa publicação na Truth Social que ela “já provou ser uma líder forte, poderosa e sábia, e alguém que realmente ama o seu país”. Acrescentou que planeia receber Takaichi em Washington em março.

Trump mantinha também uma relação próxima com o mentor de Takaichi, o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em julho de 2022.

O estilo de liderança decisivo de Takaichi e o apoio a valores tradicionais levaram a comparações com Margaret Thatcher, a quem aponta como inspiração.

Mas nem tudo tem sido positivo para a primeira mulher a liderar o Japão. Takaichi tem sido alvo de escrutínio devido ao seu ritmo de trabalho intenso, que incluiu a convocação de uma reunião com assessores às três da manhã.

Os comentários que fez sobre Taiwan, a ilha democrática reivindicada pela China, também deterioraram significativamente as relações entre Tóquio e Pequim.

Takaichi quebrou a longa tradição japonesa de ambiguidade em relação a Taiwan quando afirmou no parlamento, em novembro, que um ataque chinês à ilha — situada a apenas 97 quilómetros de território japonês — poderia desencadear uma resposta militar de Tóquio.

A China retaliou cancelando voos, restringindo a importação de produtos do mar japoneses e intensificando patrulhas militares, entre outras medidas.

Hanako Montgomery e Sophie Tanno, da CNN, contribuíram para a reportagem.