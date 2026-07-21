Samsung reforça aposta na robótica para reforçar liderança mundial no setor

Agência Lusa , TFR
Há 36 min
Samsung
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A empresa pretende também expandir a rede global de investigação em robótica através da criação de centros de investigação nos Estados Unidos, na China e no Japão

A gigante sul-coreana da tecnologia Samsung Electronics anunciou esta terça-feira a criação de uma unidade de robótica para impulsionar esta tecnologia como um pilar fundamental da estratégia de crescimento a longo prazo, informou o The Korea Times.

A empresa anunciou que o novo departamento comercial de robótica eXperience (RX) vai funcionar sob a supervisão direta do diretor executivo da empresa, Roh Tae-moon, e vai ser concebido para acelerar a tomada de decisões e a execução, o que permitirá responder mais rapidamente às mudanças do mercado e criar novas oportunidades de negócio, de acordo com o jornal sul-coreano em língua inglesa.

Com esta unidade localizada no centro de I&D em Seul, a Samsung procura consolidar as capacidades robóticas da empresa sob uma única organização responsável pela estratégia a médio e longo prazo, pelo desenvolvimento de tecnologias-chave e comercialização destas.

Para reforçar as capacidades de análise de dados, a gigante tecnológica vai criar uma fábrica de dados na unidade de Gumi, na província de Gyeongsang do Norte (sudeste do país), onde vão ser recolhidas informações de ambientes industriais reais para facilitar a implantação de robôs.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Como parte desta reorganização, a Samsung nomeou o vice-presidente executivo Lee Dong-kun, que já dirigiu a estratégia de robótica da Hyundai Motor e da Boston Dynamics, para liderar a equipa de estratégia de robótica, estando a recrutar especialistas de primeira linha para a equipa.

A empresa pretende também expandir a rede global de investigação em robótica através da criação de centros de investigação nos Estados Unidos, na China e no Japão.

No meio do boom da inteligência artificial (IA), a Samsung registou, em 2025, um aumento de 31,2% no lucro líquido em relação ao ano anterior, graças ao sólido desempenho da divisão de chips.

No primeiro trimestre deste ano, multiplicou por seis o lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Samsung Robótica Tecnologia EXperience
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Samsung reforça aposta na robótica para reforçar liderança mundial no setor

Há 36 min

Número de desempregados nos centros de emprego recua 9,9% em junho

Ontem às 16:08

Euribor sobe a três meses para novo máximo desde março de 2025

Ontem às 11:58

Taxa de juro no crédito à habitação sobe em junho após dois meses de queda

Ontem às 11:55
Mais Economia

Mais Lidas

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

19 jul, 17:00

Adolescente de 13 anos morre durante festejos da vitória de Espanha no Mundial

Ontem às 07:48

Fernando Alexandre anuncia época especial de exames em setembro que contará como segunda fase

Ontem às 12:15

Barras e moedas de ouro roubadas em assalto a empresa no centro de Lisboa

Ontem às 14:59

Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

Ontem às 15:10

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

Ontem às 20:29

20 anos depois de a mulher ter caído para a morte, a história de um pastor de jovens começou a desfazer-se

19 jul, 11:00

Apagão: consumidores portugueses levam elétrica espanhola a tribunal por danos "milionários"

Ontem às 07:00

"Durante dois dias, a menor sofreu vários abusos sexuais". Tio abusa de sobrinha depois de a convidar para passar férias em Lisboa e conhecer a cidade

Ontem às 11:37

Meloni anuncia que Portugal comprou três fragatas a Itália. Negócio foi revelado pela CNN em dezembro

Ontem às 13:57

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

18 jul, 10:06

Usaram "chave falsa" para entrar em casa em Lisboa e roubaram relógios e joias no valor de 250 mil euros

Ontem às 14:52