Morreu Sam Neill. Ator participou em Jurassic Park, Peaky Blinders e O Piano

Há 1h e 33min

Artista tinha 78 anos

O ator Sam Neill morreu aos 78 anos. O artista natural da Nova Zelândia fez parte do elenco de filmes vencedores de Óscares e vários sucessos de bilheteira como O Piano e Jurassic Park.

De acordo com a Reuters e com o jornal The Guardian, a morte de Sam Neill foi anunciada, esta segunda-feira, através de um comunicado da família, publicado na sua conta de Instagram.

Na mensagem, pode ler-se:

“É com imensa tristeza que a família de Sam Neill partilha a notícia do seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, na Austrália. Sam estava rodeado pela família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida.

A perda foi repentina e inesperada, mas abençoada pelo facto de Sam ter permanecido livre do cancro. A família gostaria de expressar a sua mais profunda gratidão à equipa do St. Vincent’s Private Hospital pelo seu incrível cuidado.

Mais detalhes serão partilhados posteriormente, mas, por agora, em nome da família, pedimos que respeitem a sua privacidade enquanto lidam com esta perda imensurável”.

Sam Neill tinha anunciado recentemente que estava livre de cancro, depois de ter sido diagnosticado com linfoma angioimunoblástico de células T, um tipo de cancro no sangue, em 2022.