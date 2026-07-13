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Morreu Sam Neill. Ator participou em Jurassic Park, Peaky Blinders e O Piano

Nuno Mandeiro
Há 1h e 33min
Sam Neill (AP)
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Artista tinha 78 anos

O ator Sam Neill morreu aos 78 anos. O artista natural da Nova Zelândia fez parte do elenco de filmes vencedores de Óscares e vários sucessos de bilheteira como O Piano e Jurassic Park.

De acordo com a Reuters e com o jornal The Guardian, a morte de Sam Neill foi anunciada, esta segunda-feira, através de um comunicado da família, publicado na sua conta de Instagram.

Na mensagem, pode ler-se:

“É com imensa tristeza que a família de Sam Neill partilha a notícia do seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, na Austrália. Sam estava rodeado pela família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida.

A perda foi repentina e inesperada, mas abençoada pelo facto de Sam ter permanecido livre do cancro. A família gostaria de expressar a sua mais profunda gratidão à equipa do St. Vincent’s Private Hospital pelo seu incrível cuidado.

Mais detalhes serão partilhados posteriormente, mas, por agora, em nome da família, pedimos que respeitem a sua privacidade enquanto lidam com esta perda imensurável”.

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Sam Neill tinha anunciado recentemente que estava livre de cancro, depois de ter sido diagnosticado com linfoma angioimunoblástico de células T, um tipo de cancro no sangue, em 2022.

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Temas: Sam Neill Jurassic Park Peaky Blinders O Piano

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