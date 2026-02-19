Fundador do ChatGPT defende urgência de regulação da Inteligência Artificial

Agência Lusa , AM
Há 1h e 22min
O CEO da OpenAI, Sam Altman, fala durante a conferência Microsoft Build no Seattle Convention Center Summit Building em Seattle, Washington, em 21 de maio de 2024. Jason Redmond/AFP/Getty Images

Sam Altman destacou que “a tecnologia continua a revolucionar o mercado de trabalho, mas” que há “sempre algo novo e melhor para fazer”

O fundador e diretor-executivo da Open AI, que proporciona a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT, entre outras, defendeu esta quinta-feira ser urgente a regulamentação daquele setor específico das tecnologias de informação, numa cimeira internacional em Nova Deli.

"Não estou a sugerir que não precisamos de regulamentação ou de proteções. Precisamos delas urgentemente, como para qualquer outra tecnologia com tamanho poder", disse o empresário norte-americano Sam Altman.

Segundo o responsável, pode vir a dar-se o caso de que o Mundo precise de algo como uma entidade de regulação, à semelhança da Agência Internacional de Energia Atómica, para garantir a coordenação internacional em matéria de IA”.

“A democratização da IA é a melhor forma de garantir a prosperidade da Humanidade”, continuou, defendendo que “a centralização desta tecnologia, nas mãos de uma única empresa ou de um único país”, pode conduzir “à ruína”.

A quarta edição daquela cimeira de Nova Deli reúne, com o patrocínio do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, líderes políticos, empresários, altos responsáveis e peritos daquela área de atividade.

Altman destacou que “a tecnologia continua a revolucionar o mercado de trabalho, mas” que há “sempre algo novo e melhor para fazer”.

“Os próximos anos serão um teste para o Mundo, à medida que esta tecnologia avança a um ritmo acelerado. Podemos optar por dar mais poder às pessoas ou por concentrar esse poder”, declarou ainda.

Temas: Sam Altman ChatGPT OpenAI Inteligência Artificial

Tecnologia

Fundador do ChatGPT defende urgência de regulação da Inteligência Artificial

Há 1h e 22min
08:21

"Estas entidades vivem precisamente de nos colocar infinitamente em frente ao telemóvel"

Ontem às 18:53

"Apagão" afeta plataforma de vídeos YouTube em vários países incluindo Portugal

Ontem às 06:28

Gigantes tecnológicas mentem sobre os benefícios climáticos da Inteligência Artificial

17 fev, 07:50
Mais Tecnologia

Mais Lidas

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

Ontem às 13:22

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

Ontem às 15:06

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

17 fev, 12:49

Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura

Ontem às 09:25

Jovem roubou num hotel em Portugal computador e iPad da NATO para tentar vendê-los na embaixada da Rússia em Lisboa

Ontem às 16:03

Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a princípio de incêndio em avião da Ryanair

Ontem às 19:35

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Ontem às 07:00

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

Ontem às 22:43

Carro em que seguiam Venâncio e Fátima foi filmado a 1,5 km do local onde foi encontrado

Ontem às 10:04

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

Governo quer reduzir o prazo para os professores sem habilitação pedagógica obterem a profissionalização

17 fev, 21:31