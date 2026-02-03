"Sobre-humano": Austin Applebee, 14 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

Aconteceu na Austrália e está a espantar o mundo inteiro
Austin Applebee, um rapaz de 13 anos que foi arrastado pelo mar com a mãe e dois irmãos, salvou a família depois de nadar quatro quilómetros até à costa para pedir ajuda. Fê-lo “em condições difíceis”, sublinha a polícia australiana.
A família estava a praticar caiaque e paddleboarding ao largo da costa de Quindalup, Austrália Ocidental, na tarde de sexta-feira quando foi arrastada pelo mar, explica a Força Policial da Austrália Ocidental, num comunicado publicado no Facebook na segunda-feira.
Depois de a família ter sido arrastada, Austin Applebee “decidiu regressar à costa com a luz a desvanecer-se” e remou uma curta distância no seu caiaque, antes de este começar a meter água. Austin Applebee teve de nadar de volta e acabou por alertar as autoridades cerca das 18:00, hora local, diz a polícia.
Austin Applebee (à direita) fotografado com a sua família foto ABC/AP
Uma operação de busca e salvamento foi então lançada. Uma mulher de 47 anos, um rapaz de 12 anos e uma rapariga de oito anos foram “localizados pelo helicóptero de resgate, estavam agarrados a uma prancha de paddle”, de acordo com o comunicado.
“Uma embarcação de salvamento marítimo voluntária foi direcionada para a localização da família e as três pessoas foram resgatadas com sucesso e devolvidas à costa”, explica a polícia.
O rapaz, Austin Appelbee, disse à 9News, afiliada da CNN, que pensar na sua família impulsionou-o.
“Eu apenas disse ‘está bem, hoje não, hoje não, hoje não’”, diz. “Eu tinha de continuar.”
“As ondas eram enormes. Fiz bruços, fiz estilo livre, fiz nado de costas de sobrevivência”, explica Austin Applebee.
“Cheguei ao fundo da praia e simplesmente desabei. Depois disso tive de correr dois quilómetros para chegar ao telefone”, acrescenta.
O feito do rapaz foi um “esforço sobre-humano”, afirma o comandante do Marine Rescue, Paul Bresland, à 9News.
“Duas horas sem colete salva-vidas e, sim, ele conseguiu”, sublinha Paul Bresland.
A mãe de Austin, Joanne Appelbee, revela que todos os seus filhos nadavam desde pequenos.
“Estou sem palavras perante os esforços do meu filho mas, ao mesmo tempo, sabia que ele conseguia fazê-lo”, conta à 9News.
O Marine Rescue Busselton afirma, tudo acabado, resultou “num excelente resultado” - trata-se de uma declaração feita num comunicado separado publicado no Facebook, no sábado.
“Esforço fantástico de todos os envolvidos em condições difíceis”, aponta o comunicado.
“Por favor, tenham em atenção os fortes ventos offshore que podem ocorrer nesta época do ano”, alerta o mesmo comunicado.