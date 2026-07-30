Agressor de Salman Rushdie considerado culpado de terrorismo por apoiar Hezbollah

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 14min
Hadi Matar, home que atacou o escritor Salman Rushdie (AP)
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Hadi Matar já tinha sido condenado a 25 anos de prisão em maio de 2025 pela tentativa de homicídio do escritor, em 12 de agosto de 2022

O homem que atacou o escritor Salman Rushdie foi considerado culpado de cometer "um ato de terrorismo" por apoiar o movimento xiita libanês Hezbollah, divulgou na quarta-feira o Departamento de Justiça dos EUA.

Hadi Matar, de 28 anos, "optou por alinhar os seus valores com os valores terroristas da liderança do Irão", realçou o procurador norte-americano Michael DiGiacomo, citado no comunicado do Departamento de Justiça.

O libanês-americano foi acusado de apoiar o Hezbollah, o movimento libanês pró-Irão, que é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos.

De acordo com a acusação, o agressor foi motivado pela 'fatwa' (sentença de morte) emitida em 1989 pelo fundador da República Islâmica do Irão, ayatollah Khomeini, contra o escritor, pela publicação do seu romance "Os Versículos Satânicos", editado em Portugal pela Dom Quixote.

"Matar passou mais de um ano imerso na ideologia violenta do Hezbollah e a preparar-se para agir de acordo com esta 'fatwa'", destacou, por sua vez, John A. Eisenberg, também de acordo com o comunicado.

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O Departamento de Justiça apontou que Hadi Matar enfrenta prisão perpétua por estes atos. A sentença está marcada para 03 de novembro.

Hadi Matar foi condenado a 25 anos de prisão em maio de 2025 pela tentativa de homicídio do escritor, em 12 de agosto de 2022, no início de uma palestra sobre a proteção da liberdade dos escritores, no condado de Chautauqua, no Estado de Nova Iorque.

Na sequência deste ataque, o escritor ficou cego do olho direito e paralisado de uma mão, sofrendo ainda sequelas dos golpes desferidos contra si, no pescoço e no tronco.

Nascido em Bombaim, em 1947, Salman Rushdie é autor de romances, contos para a juventude e ensaios, e recebeu em 1981 o Prémio Booker pelo livro "Os Filhos da Meia-Noite".

Após a 'fatwa', Rushdie passou anos escondido e com proteção policial, mas regressou gradualmente à vida pública depois de, em 1998, o governo iraniano se ter distanciado da sentença, afirmando que não apoiaria alguma tentativa de assassínio do escritor, embora a sentença nunca tenha sido oficialmente revogada.

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O romance mais recente de Salman Rushdie, "Cidade da Vitória", concluído um mês antes do atentado, foi editado em 2023 e também está editado em Portugal.

No ano passado, quando publicou "Faca - Meditações na sequência de uma tentativa de homicídio", justificou a obra: "Compreendi que tinha de escrever este livro [...] antes de poder passar a qualquer outra coisa. Escrever seria a minha maneira de possuir o que acontecera, assumir o seu controlo, torná-lo meu, recusar-me a ser uma mera vítima. Responderia à violência com a arte."

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Temas: Salman Rushdie Hadi Matar

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