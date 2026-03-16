Há um colégio privado de Cascais onde se fala de "comida para ricos" e "comida para pobres"

Agência Lusa , AG
Há 2h e 5min
Escola (EPA)

Há alunos a frequentar a escola gratuitamente graças ao contrato celebrado com o Ministério da Educação, mas as refeições são diferentes consoante a mensalidade

As refeições servidas aos alunos dos Salesianos de Manique que pagam mensalidades são melhores do que as dos meninos que ali estudam gratuitamente, levando alguns a trocar a cantina pelo bar para fugir à “comida dos pobres”.

No colégio dos Salesianos de Manique, em Cascais, há estudantes que pagam mensalidades e outros que frequentam a escola gratuitamente, graças ao contrato de associação celebrado com o Ministério da Educação para dar resposta a uma rede pública insuficiente.

No entanto, "as refeições servidas na cantina são diferentes”, contou à Lusa Rute Vieira, mãe de um aluno do 9.º ano, revelando que entre os alunos se fala na “comida dos ricos e na comida dos pobres”.

Quem paga mensalidades têm refeições mais saudáveis e “muitas vezes com mais variedade de pratos", enquanto as restantes crianças têm uma oferta muito limitada, com um menu que parece repetir-se, corroborou um grupo de pais numa carta enviada para a Lusa.

O tratamento diferenciado foi confirmado à Lusa por um responsável do colégio, que atribuiu as culpas ao Governo: "É mesmo assim porque o Estado não nos permite vender as refeições do privado ao regime público".

O Estado "paga 1,46 euros por cada refeição" dos alunos subsidiados, um valor muito baixo para conseguir "fazer refeições iguais aos outros", acrescentou o responsável dos Salesianos, recusando-se a prestar mais declarações.

A Lusa questionou ao final da manhã o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, mas ainda não obteve respostas.

Rute Vieira disse que antes as famílias podiam pagar cerca de seis euros por dia para os filhos terem uma refeição igual à dos colegas. Mas essa opção acabou há cerca de dois anos.

“O meu filho diz que a comida é má, está sempre cheia de molhos, e pergunta-me porque é que não pode comer a comida dos ricos”, lamentou a mãe, explicando que o rapaz tenta sempre almoçar no bar.

Na carta enviada à Lusa, os pais dizem que a situação gera desconforto e um sentimento de injustiça entre os estudantes.

Além disso, apontam falhas na qualidade das refeições: "Durante um período, a qualidade foi considerada muito fraca, tendo inclusive ocorrido situações em que alunos relataram ter encontrado insetos na comida. Esses episódios geraram grande indignação entre alunos e famílias".

No seu 'site', o colégio reconhece que "a alimentação é extraordinariamente importante" e que "as escolas são locais favoráveis à adoção de estilos de vida saudáveis para a promoção de saúde": "A nossa escola assumiu o compromisso de proporcionar uma oferta alimentar não só equilibrada mas também agradável e apelativa".

Os Salesianos sublinham que as refeições escolares "representam, na maioria das vezes, 40% da ingestão diária dos alunos" e que a cantina e o bar têm "uma importância fundamental" no quotidiano dos alunos, "não só numa perspetiva nutricional mas também social".

"Um aluno bem alimentado apresenta maior aproveitamento escolar, tem o equilíbrio necessário para o seu crescimento e desenvolvimento e mantém as defesas imunológicas adequadas", conclui a mensagem do colégio.

Temas: Salesianos de Manique Cascais Colégio privado

Educação

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