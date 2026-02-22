Governo diz que salário subiu acima do previsto mas produtividade continua baixa

Há 55 min

O Governo alertou este domingo para a baixa produtividade por hora em Portugal, que em 2025 ficou 28% abaixo da média europeia, apesar da subida do salário médio bruto, que cresceu 5,6%, acima do esperado.

A remuneração bruta total mensal média subiu 5,6% em 2025, para 1.694 euros, contra 1.604 euros um ano antes, indicam dados do INE, divulgados no passado dia 13.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) alertou que a produtividade por hora de trabalho em Portugal está 28% abaixo da média da UE e os salários “35% abaixo do mesmo referencial”, de acordo com um comunicado.

Citada no documento, a ministra, Maria do Rosário Palma Ramalho, salientou que para o salário médio “continuar a ser revisto em alta, de forma sustentável, Portugal deve transitar de um modelo exclusivamente focado em incentivos fiscais para um modelo que concilie incentivos fiscais com ganhos reais de produtividade”.

O MTSSS registou que o aumento ficou acima das metas estabelecidas no Acordo Tripartido sobre Valorização Salarial e Crescimento Económico 2025-2028, apontando que são mais 0,9 pontos percentuais face ao objetivo traçado.

O Ministério argumentou que após “um longo período de compressão acelerada da grelha salarial – entre 2015 e 2023 –, o rácio entre salário médio e o mínimo dá os primeiros sinais de estabilização”.

Este impulso de 5,6% no salário médio, quando o salário mínimo subiu 6,1% para 870 euros, foi justificado pelo Ministério com a “nova direção” do acordo tripartido assinado em outubro por Governo e parceiros sociais e pela “valorização salarial negociada por diversos grupos profissionais”.

O Ministério destacou ainda que o crescimento salarial foi liderado pelo setor privado de bens e serviços transacionáveis, com uma subida de 6,3%.

“Este diferencial demonstra que o tecido empresarial, em particular os setores exportadores da economia portuguesa, está a mobilizar os instrumentos criados pelo executivo”, referiu o MTSSS.

De acordo com os dados do INE, a remuneração bruta mensal média por trabalhador do setor público em 2025 foi de 2.386 euros e a do setor privado 1.563 euros, apresentando subidas respetivas de 6,3% e 5,4% face a 2024.

Em termos reais, a remuneração bruta total mensal média subiu 3,2% em 2025, o que o Ministério atribuiu à política de rendimentos do executivo e “consolida a trajetória iniciada em 2024”.