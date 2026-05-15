Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Salários continuam a subir: remuneração média ultrapassa os 1.600 euros

Agência Lusa , MSM
Há 22 min
Dinheiro. Foto: AP

Os maiores aumentos foram observados em três tipos de atividade

A remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 5,0% para 1.611 euros no primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2025, mas, em termos reais, considerando a inflação, subiu 2,7%, divulgou esta sexta-feira o INE.

Segundo as estatísticas do emprego, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), tanto a componente regular como a componente base daquela remuneração aumentaram 5,1%, situando-se em 1.428 euros e 1.335 euros, respetivamente.

“Em termos reais, tendo por referência a variação do Índice de Preços do Consumidor [IPC, inflação], a remuneração bruta total mensal média aumentou 2,7%, enquanto as componentes regular e base aumentaram, ambas, 2,8%”, concluiu a autoridade estatística.

Estes resultados abrangem 4,8 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, mais 1,9% do que no mesmo período de 2025.

“Em relação ao trimestre terminado em dezembro de 2025, assistiu-se a uma estabilidade na evolução dos preços (com as taxas de variação homólogas a manterem-se em 2,2%) e a uma desaceleração das remunerações reais (de 3,1% para 2,7% no caso da remuneração total, por exemplo)”, sublinhou o INE.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a entidade, em relação a março do ano passado, a remuneração bruta total mensal média aumentou em quase todas as dimensões de análise, desde o tipo de atividade económica, dimensão de empresa, setor institucional, intensidade tecnológica à intensidade de conhecimento.

Os maiores aumentos foram observados nas atividades de “agricultura, floresta e pesca” (10,0%), nas empresas de 10 a 19 trabalhadores (6,0%), no setor privado (5,3%) e nas empresas de “alta tecnologia industrial” (7,2%).

Temas: Salário Remuneração bruta mensal Ordenado bruto Euros Dinheiro
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Dinheiro

Salários continuam a subir: remuneração média ultrapassa os 1.600 euros

Há 22 min

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Há 1h e 52min

Faz englobamento? Tributação autónoma? Retenção? Saiba o impacto da descida de impostos nos diferentes tipos de senhorios

Hoje às 06:40

Simulador: veja quanto é que cada senhorio vai ganhar a mais com a descida de IRS

Hoje às 06:30
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Ontem às 07:30

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

13 mai, 06:48

Boas notícias para os senhorios: IRS das rendas desce com retroativos a 1 de janeiro. Novo pacote fiscal será publicado ainda em maio

Ontem às 16:47

Seis meses de licença parental pagos a 100% e extensão de contratos a termo. Eis como o Governo espera resolver problemas com a reforma laboral

Ontem às 17:47

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

13 mai, 20:13

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Ontem às 08:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

Ontem às 11:20

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

13 mai, 22:24

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Ontem às 00:01

Encontro com Donald Trump está a dar a Xi Jinping algo que há muito desejava

Ontem às 12:42

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07