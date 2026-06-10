A jornada de 144 anos da Sagrada Família aproxima-se do fim, com a Torre de Jesus Cristo pronta

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Papa Leão XIV preside, esta quarta-feira, a uma missa de inauguração da última torre da igreja, onde foi instalada, nos últimos meses de uma cruz

É inevitável. Todos olham para cima. Quando os visitantes chegam à Sagrada Família, em Barcelona, os seus olhos seguem instintivamente as linhas sinuosas e surreais das torres esculturais da basílica, até chegarem ao topo de cada pináculo.

Os seus olhares estendem-se agora mais alto do que nunca: mais de 144 anos após o início da construção, a igreja mais alta do mundo atingiu a sua altura final de 172 metros com a instalação do seu último grande elemento estrutural, uma cruz no topo da Torre de Jesus Cristo, em fevereiro.

Atrasada por guerras, política e falta de financiamento, a presença imponente, mas inacabada, da Sagrada Família tem dominado a linha do horizonte de Barcelona há décadas. Agora, a tão esperada última torre está, finalmente, pronta para a sua inauguração.

Esta quarta-feira, o Papa Leão XIV - o 11.º pontífice a reinar desde o início do projeto - preside a uma missa solene e a uma bênção cerimonial. Pode ainda haver anos de trabalho não estrutural a concluir, mas 2026 está há muito marcado para esta inauguração de facto. A inauguração da 18.ª torre marca 100 anos, no dia exato, desde a morte do arquiteto visionário da igreja, Antoni Gaudí.

Beneficiando de materiais como o aço inoxidável e de tecnologia avançada, como máquinas de corte de pedra controladas por computador, a Torre de Jesus Cristo simboliza o compromisso entre abraçar a construção moderna e honrar o plano histórico de Gaudí. (Emilio Morenatti/AP)

Um triunfo de cor, artesanato e geometria notável, a Sagrada Família é um monumento não só à fé, mas também à reverência de Gaudí pela natureza e ao seu domínio da engenharia complexa. A sua conclusão é um testemunho dos esforços dos inúmeros designers e arquitetos que tiveram de decifrar os planos da igreja, que foram em grande parte destruídos na década de 1930.

A complexidade do projeto foi, em muitos aspetos, sintetizada pela sua peça final do puzzle arquitetónico. Com a sua superfície branca brilhante a refletir o sol escaldante de Espanha, a cruz que coroa a Torre de Jesus Cristo (as outras 17 torres são dedicadas aos 12 apóstolos, aos quatro evangelistas e à Virgem Maria) tem a altura de um edifício de cinco andares e pesa cerca de 100 toneladas. A sua instalação foi um processo complexo que durou meses.

Segundo Mauricio Cortés, o arquiteto responsável, Gaudí tinha imaginado uma cruz refletora que brilhasse durante o dia e iluminasse o horizonte à noite. Cortés, tal como todos os seus antecessores, enfrentou dois grandes desafios: manter-se fiel à visão de Gaudí e, ao mesmo tempo, satisfazer requisitos de engenharia rigorosos (neste caso, manter a agulha relativamente leve).

O arquiteto Mauricio Cortés, que liderou os trabalhos na Torre de Jesus Cristo, espera que o Papa Leão XIV fique “positivamente impressionado” com a 18.ª e última torre da igreja. (Maria Contreras Coll para a CNN)

A cruz foi fabricada na Alemanha e entregue em Espanha em 14 secções pré-fabricadas feitas de betão e aço inoxidável. Este último material, embora não fosse amplamente utilizado na época de Gaudí, proporcionou a resistência necessária, reduzindo simultaneamente o peso total. Esta convergência entre história e modernidade foi um dos muitos compromissos delicados necessários para dar vida ao projeto do arquiteto.

Uma vez em Barcelona, cada secção foi içada por uma grua para uma oficina situada a 60 metros acima do solo, diretamente no topo da nave central da basílica. Lá, os trabalhadores acabaram as peças com interiores em pedra, revestimento de cerâmica esmaltada branca e janelas feitas de vidro de origem local, antes de a estrutura ser montada e colocada na sua posição.

“Obviamente, os tempos mudaram e a tecnologia evoluiu, tal como os regulamentos”, diz Cortés, ao conduzir a CNN numa visita pela basílica antes da inauguração. Mas o arquiteto mexicano está confiante que a igreja se mantém fiel à visão original de Gaudí. “Acreditamos que estamos bastante próximos (dos seus planos para) o exterior. Com certeza”, sublinha. “Quanto ao interior, como ele não o definiu em pormenor, há mais margem para interpretação”.

Fé no céu

Do ponto de vista privilegiado da oficina elevada, é possível ver não só toda a cidade, mas também as características arquitetónicas mais elevadas da basílica. O telhado da nave central explode de cor, com as suas empenas decoradas com cerâmicas vibrantes. As torres sineiras no topo das fachadas da Natividade e da Paixão - enormes paredes que contam as respetivas narrativas bíblicas em pedra esculpida de forma ornamentada - são coroadas com pináculos semelhantes a insígnias, feitos de mosaicos de vidro veneziano cintilante.

A construção da nova torre foi dirigida a partir de uma oficina elevada, diretamente acima da nave central da basílica. Os componentes foram montados fora do local antes de serem colocados na sua posição com a ajuda de uma grua. (Maria Contreras Coll, para a CNN)

As empenas e as torres são decoradas com trencadís, um tipo de mosaico catalão feito de cerâmicas coloridas, vidro e mármore. (Maria Contreras Coll, para a CNN)

Com os modelos fundamentais de Gaudí na sua maioria destruídos na década de 1930, todos os novos projetos arquitetónicos da igreja são a melhor estimativa das suas intenções. Cada componente da Torre de Jesus Cristo foi modelado em 3D como parte de um processo que combinou os princípios geométricos de Gaudí com técnicas contemporâneas de fabrico digital. (Maria Contreras Coll, para a CNN)

É uma vista que Gaudí sabia que nunca veria em vida. Quando assumiu o projeto do arquiteto Francesc de Paula Villar, que se demitiu devido a um desentendimento com o promotor do projeto, ele compreendeu que nunca viveria para ver a obra concluída. A escala e a complexidade da sua visão tornavam isso quase impossível.

“O meu cliente não tem pressa”, respondeu Gaudí na famosa frase, quando questionado sobre as datas de conclusão. O seu cliente não era nem o promotor nem os fiéis de Barcelona, era Deus.

O arquiteto catalão viveu o suficiente para ver a primeira torre concluída. Mas nunca poderia ter previsto os obstáculos que viriam a atrasar o projeto, após a sua morte, em 1926.

Dois fatores revelaram-se particularmente prejudiciais ao progresso: o dinheiro e a Guerra Civil Espanhola.

Os primeiros trabalhos de construção estão registados numa fotografia de aproximadamente 1905, mais de 20 anos após o início das obras. Antoni Gaudí não se encontra entre os homens nesta fotografia. (Baldomer Gili Roig/MORERA/Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Lleida (Llegat Dolors Moros)

O país mergulhou no caos dez anos após a morte de Gaudí. Em julho de 1936, anarquistas incendiaram a cripta da igreja e invadiram o atelier do arquiteto, destruindo muitos dos seus planos e modelos em gesso. Felizmente, nem tudo desapareceu.

Grande parte da informação perdida foi reconstruída pelos discípulos e colaboradores de Gaudí, que tinham documentado as suas ideias em livros, artigos, desenhos e fotografias. O seu trabalho proporcionou às gerações posteriores de arquitetos uma orientação valiosa.

Talvez mais importante ainda, ele dotou os seus sucessores de uma espécie de lógica de design, explica Jordi Faulí, o arquiteto-chefe que atualmente supervisiona as obras. Embora o trabalho subsequente tenha empregado tecnologia moderna - desde software de modelação digital a robôs industriais -, uma lógica subjacente perdurou.

Jordi Faulí é o mais recente de uma longa linha de arquitetos-chefes encarregados de dar vida à visão de Gaudí. Ele lidera uma equipa de 27 arquitetos e mais de 100 construtores, e supervisionou a conclusão da nave, da Torre da Virgem Maria e da Torre de Jesus Cristo. (Maria Contreras Coll, para a CNN)

A luz entra na nave central através dos vitrais da Fachada da Paixão, concebida num estilo austero e angular com o intuito de transmitir o sofrimento de Jesus Cristo. A nave atmosférica, consagrada pelo Papa Bento XVI, em 2010, tem quase 45 metros de altura. (Maria Contreras Coll, para a CNN)

“Ele criou um método para conceber um sistema”, resume Faulí, acrescentando: “Quando analisamos os seus modelos (ou os fragmentos que deles restam), ou fotos dos modelos, conseguimos interpretá-los facilmente, porque compreendemos as superfícies que Gaudí utilizou no projeto e a forma como estas se cruzam”.

O financiamento tem representado outro desafio. Enquanto “templo expiatório”, a igreja é financiada inteiramente através de donativos e, desde a sua abertura oficial ao público, em 2010, das receitas provenientes dos visitantes.

A vulnerabilidade deste modelo tornou-se evidente durante a pandemia de Covid-19, quando o turismo entrou em colapso e as vendas de bilhetes caíram drasticamente. Desde então, no entanto, o número de visitantes recuperou fortemente. Só em 2025, a basílica recebeu quase 5 milhões de visitantes.

A controvérsia persiste

A Sagrada Família pode agora parecer concluída, mas está longe de estar terminada. Com a Torre de Jesus Cristo já construída - não obstante o interior, que se espera que esteja concluído em 2028 -, a atenção voltou-se para a Fachada da Glória.

A terceira e última das fachadas decoradas de Gaudí foi concebida pelo arquiteto como a grande entrada principal da basílica. A sua construção, no entanto, gerou tensão com os residentes que vivem em frente ao local.

A questão centra-se numa escadaria proposta. Como o pórtico de entrada fica a cerca de quatro metros acima do nível da rua, o Conselho de Construção do Templo Expiatório da Sagrada Família (a fundação sem fins lucrativos responsável pelas obras) propôs uma escadaria monumental que ligasse a basílica à rua, permitindo ao mesmo tempo que o tráfego passasse por baixo.

Isso exigiria um espaço significativo e poderia envolver a demolição de edifícios residenciais situados diretamente em frente à igreja. Como tal, muitos comerciantes e residentes locais opõem-se à proposta.

Alicia Busquets está entre os residentes locais que temem que as suas casas e negócios sejam afetados, ou mesmo destruídos, por uma escadaria proposta na entrada da igreja. (Maria Contreras Coll, para a CNN)

Entre eles está Alicia Busquets, que vive no bairro há três décadas. O seu apartamento oferece vistas excecionais da basílica, mas a incerteza em torno do projeto tornou-se uma fonte de preocupação constante e impediu-a até de investir em remodelações.

“Quem pode garantir que, daqui a dois anos, a minha casa não será demolida?», questiona.

As suas preocupações são partilhadas por muitos vizinhos, que afirmam ainda não ter informações claras sobre o calendário das obras, segundo Salvador Barroso, presidente de uma associação criada pelos afetados pelas propostas. A Comissão de Construção, no entanto, afirma que deve primeiro chegar a um acordo com as autoridades municipais, antes de dialogar com os residentes.

O advogado e presidente da Associação de Pessoas Afetadas pela Sagrada Família, Salvador Barroso, argumentou que a escadaria proposta nunca fez parte dos planos de Gaudí. (Maria Contreras Coll, para a CNN)

É improvável que a controvérsia ofusque as festividades desta semana. Mas serve para lembrar que a basílica continua inacabada e que o destino das pessoas que passaram anos a viver à sua sombra continua por resolver.

“Estamos num impasse”, reconhece Salvador Barroso. “Há muitos rumores, muitas coisas a serem ditas, mas a realidade é que não há nada certo. Com a visita do Papa… isto é como uma panela de pressão”, acrescenta.

* Madalena Araújo contribuiu para este artigo