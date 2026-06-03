Restos de 6 navios afundados por piratas das Caraíbas encontrados em águas das Bahamas

Há 1h e 6min

Entre os artefactos encontrados estão canhões de ferro, uma pedra de afiar para espadas e sabres e várias balas de mosquete, munições utilizadas "para desferir fogo devastador contra as tripulações inimigas"

Uma equipa de exploradores de naufrágios encontrou os restos de seis navios afundados pelos "verdadeiros piratas das Caraíbas", que tinham como base a Ilha de New Providence, a maior das Bahamas, entre os séculos XVII e XVIII.

Os exploradores publicaram as suas descobertas no 'site' especializado na busca de tesouros subaquáticos, e observam que estes seis navios pertencem ao que chamam "a era dourada da pirataria".

Os naufrágios foram agora descobertos graças a uma permissão nunca antes concedida pelo governo das Bahamas, noticiou na terça-feira a agência Efe.

O projeto Wreck Watch destacou que estes são os primeiros navios encontrados dessa época (entre a última década do século XVII e as duas primeiras décadas do século XVIII), quando Nassau, a capital de New Providence, era a base de operações de piratas notórios como Barba Negra, Henry Avery, Calico Jack Rackham (que inspirou a banda desenhada de Tintim "O Tesouro de Rackham, o Terrível") e Anne Bonny.

Entre os artefactos encontrados estão canhões de ferro, uma pedra de afiar para espadas e sabres e várias balas de mosquete, munições utilizadas "para desferir fogo devastador contra as tripulações inimigas".

No entanto, não parecem existir destroços completos, pois era prática comum entre os piratas queimar os navios saqueados.

"Depois de pilhar um navio e a sua carga, canhões e outros materiais, os piratas precisavam de se livrar das provas do seu crime. Queimar os navios na costa era a sua infame tática para esconder o saque das autoridades", salientou Michael Pateman, codiretor do projeto.

O fundador da Wreck Watch, Sean Kingsley, contou à Efe que os piratas das Caraíbas nunca respeitaram os vários armistícios e tréguas assinados entre os reinos de Espanha e Inglaterra para proteger o comércio transatlântico.

Kingsley recordou que os espanhóis, sabendo que Nassau era um verdadeiro refúgio de piratas, arrasaram e incendiaram a cidade em 1703.

Dos destroços encontrados nesta expedição, que ainda não revelou todos os seus segredos, o único navio identificado não é espanhol, mas provavelmente inglês: um cargueiro construído em Londres por volta de 1740.

Os seus restos consistem não em armas, mas em garrafas de vinho, cachimbos, mapas e documentos que, segundo a Wreck Watch, demonstram que Nassau, após recuperar da destruição de 1703, se tornou "apenas mais um porto comercial".

Não é claro se este navio afundou por causas naturais ou se foi também alvo de outro ataque vindo de uma ilha onde a pirataria foi desaparecendo gradualmente durante o século XVIII.