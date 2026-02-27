S&P mantém 'rating' de Portugal em 'A+' mas melhora perspetiva de estável para positiva

Agência Lusa , BCE
Há 2h e 3min
Finanças (Getty Images)

Melhoria da perspetiva deve-se às expectativa de que Portugal vai continuar a reduzir a dívida pública líquida

A agência de notação financeira S&P deixou inalterado o 'rating' de Portugal em 'A+', mas a perspetiva passou de estável para positiva, devido à resiliência da economia e à redução da dívida.

A perspetiva positiva "reflete a expectativa de que Portugal continuará a reduzir a dívida pública líquida, apoiada por uma gestão orçamental sólida e um crescimento económico robusto", lê-se na nota publicada esta sexta-feira pela S&P.

A agência de notação financeira prevê que, a médio prazo, a economia "irá expandir-se acima da média da zona euro", com um crescimento de 2,2% em 2026, impulsionado pela aceleração do investimento público financiado pelas subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Esta é a segunda avaliação da dívida soberana portuguesa este ano, depois de a DBRS, em janeiro, ter mantido o 'rating' de Portugal com a perspetiva estável.

Já na próxima semana será a vez da Fitch analisar Portugal, cuja última avaliação foi em setembro de 2025, quando elevou o ‘rating’ para 'A' com perspetiva estável.

