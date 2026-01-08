Mais de 600 mil passageiros da Ryanair afetados por atrasos no Natal

Agência Lusa , AM
Ontem às 12:36
Ryanair (Mindaugas Kulbis/ AP)

55 mil passageiros foram afetados em Portugal

Mais de 3.200 voos e 600.000 passageiros da Ryanair foram afetados por atrasos “evitáveis”, 307 e 55.260 deles em Portugal, no Natal, devido à falta de pessoal do controlo aéreo, segundo a companhia aérea.

“Um volume tão excessivo de atrasos no controlo de tráfego aéreo num dos fins de semana de viagem mais movimentados do ano, não é aceitável”, sublinhou a companhia aérea irlandesa, em comunicado sobre a atividade entre 22 e 31 de dezembro, apontando Portugal como o terceiro país mais afetado.

A Ryanair refere que Espanha e França foram os mercados mais afetados, correspondendo a 34% e 31% dos atrasos, respetivamente.

Espanha regista o número mais elevado de atrasos, com 1.098 voos atrasados que afetaram 197.640 viajantes, enquanto França, em segundo lugar, assinala 999 voos atrasados, com 179.820 passageiros afetados.

Portugal ocupa o terceiro lugar entre os países com mais voos atrasados (307), afetando 55.260 viajantes dos aeroportos portugueses.

Na Alemanha, 242 voos também sofreram atrasos, correspondendo a 43.560 passageiros afetados.

"É inaceitável que 600.000 passageiros tenham sofrido atrasos evitáveis no controlo de tráfego aéreo neste Natal devido à escassez de funcionários nos centros de controlo aéreo em Espanha, França, Portugal e Alemanha”, afirmou o presidente-executivo (CEO) da Ryanair, Eddie Wilson, citado no comunicado.

A companhia aérea irlandesa tem defendido a reforma do pessoal do controlo aéreo (ATC) da União Europeia (UE), uma luta que refere ser esquecida pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que “ignora os atrasos/cancelamentos do ATC, que restringem a liberdade de circulação dos cidadãos da UE”.

Temas: Ryanair Natal Voos

